На днях мне звонила приятельница Аня, у которой вот уже 6-й месяц кряду никак не продается «однушка» на 90 кв. м в некогда популярном и респектабельном ЖК прошлых лет.



Принимая во внимание и стагнацию рынка, и особенности года, Аня сознательно даже за свой приличный ремонт не просит больше $1,5 тыс. за кв. м при том, что покупался он за $1,2 тыс.



А вот соседи за голые стены просят всего на пару сотен меньше, чем вгоняют в фрустрацию мою знакомую.



«Они рехнулись?» — спрашивает у меня Аня, и мне нечего сказать, кроме как «да».



Потому что рынок вторичной недвижимости непредсказуем в желании владельцев убежать от реальности. Поговорим детальнее о том, что я вижу.

Особенность 1. Владельцы не готовы идти на уступки и далеки от понимания формирования рыночной цены.



Брокеры, с которыми я общаюсь, сетуют на то, что практически 40% владельцев не меняли стоимость жилья за прошедшие 9 месяцев. «Стаж» их объявлений уже фактически превышает полгода, продажи так и нет, но нежелание идти на уступки побеждает.