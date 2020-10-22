Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:29

rjkz написав: "как ни странно"(с), Влад прав.

Вложившиеся в недвижимость остались хоть с чем-то. Нельзя сказать, что не потеряли. Но что-то осталось.

Страна такая - "как не ложитесь - вас все равно выипут" (из еврейского анекдота)

Подумать только, сколько поколений десятилетиями множат на ноль. Сумно, бл... "как ни странно"(с), Влад прав.Вложившиеся в недвижимость остались хоть с чем-то. Нельзя сказать, что не потеряли. Но что-то осталось.Страна такая - "как не ложитесь - вас все равно выипут" (из еврейского анекдота)Подумать только, сколько поколений десятилетиями множат на ноль. Сумно, бл...

Я могу назвать варианты, в которых инвесторы потеряли меньше вложенцев в бетон за последние 13 лет.Например, любой гривнедепозитчик в Привате, Ощаде, Альфе, ПУМбе, OTP, Укрэксиме, Таскомбанке и Правэкс-банке. А любой доллародепозитчик там даже неплохо заработал, ни разу на отрезке не уменьшив сумму своих накоплений, а только увеличивая ее. Чтобы не было манипуляций о других банках - даже до 2014-го года на перечисленные приходилось >80% рынка. На сегодня это выше >95%.А у бетоновложенцев периода 2007-2008 выиграют даже банальные матрасники!Покупатели золота - монетарного, или беспоставочного - тоже в огромном плюсе по сравнению с забетонировавшимися.Про рынки американских акций и украинских бондов тоже много раз говорил - эти обыграли вложенцев в бетон не менее, чем втрое...Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля