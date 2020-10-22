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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54665467546854695470>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Моя цель открыть глаза что в целом в Украине на недвижимости люди потеряли намного меньше чем в любом из других финансовых инструментов

Согласен, но уточню, что в недвижимости под аренду, потому что просто недвижимость, которая стояла закрытая и тянула коммунальные, была бы не в топе, но и в самом низу списка. Например за 20 лет даже такая квартира выиграла бы у матраса с долларами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16

  zРадио написав:
  Первый написав:Жизнь - боль...

Особливо болить у зРадіо...
А надворі наче й сонечко виглянуло. Сходив би в парк, можливо і суїцидальні думки пройшли:-)


Троллище, не дождешься :mrgreen: А коррекция на КРЖН - это цикличность, а не апокалипсис. Привыкай.

PS: насчет "тридцаточки" - зафиксируй ее для сначала. Может это будет "двадцаточка". И не из воздуха, а из времени - деньги во времени стоят денег. И риска - аркадовцы передают тебе привет

Забув дописати що це після сплати всіх належних податків і зборів у сумі нової Тойота короли.
Але що поробиш, тебе і франта державі необхідно утримувати.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 23 жов, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Когда возникнет просвет в голове продавца...

Далеко не каждый продавец хочет действительно продать. У большинства это выгляди "хочу поменять трешку на две однушки", "хочу поменять однушку на машину" и т. п. Они выставляют цену исходя из своих хотелок и, если не продалось, значит не получилось. Объявление на олх или у эксклюзив у риелтора денег не просят, звонят редко, смотрят еще реже - пусть висит годами.
Люди, которым нужно продать, продают сразу. В течении месяца. Если неправильно оценили цену, то может полгода, пока постепенно не опустят до реальной.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.

Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:29

  rjkz написав:"как ни странно"(с), Влад прав.
Вложившиеся в недвижимость остались хоть с чем-то. Нельзя сказать, что не потеряли. Но что-то осталось.
Страна такая - "как не ложитесь - вас все равно выипут" (из еврейского анекдота)
Подумать только, сколько поколений десятилетиями множат на ноль. Сумно, бл...


Я могу назвать варианты, в которых инвесторы потеряли меньше вложенцев в бетон за последние 13 лет.

Например, любой гривнедепозитчик в Привате, Ощаде, Альфе, ПУМбе, OTP, Укрэксиме, Таскомбанке и Правэкс-банке. А любой доллародепозитчик там даже неплохо заработал, ни разу на отрезке не уменьшив сумму своих накоплений, а только увеличивая ее. Чтобы не было манипуляций о других банках - даже до 2014-го года на перечисленные приходилось >80% рынка. На сегодня это выше >95%.

А у бетоновложенцев периода 2007-2008 выиграют даже банальные матрасники!

Покупатели золота - монетарного, или беспоставочного - тоже в огромном плюсе по сравнению с забетонировавшимися.

Про рынки американских акций и украинских бондов тоже много раз говорил - эти обыграли вложенцев в бетон не менее, чем втрое...

Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.

А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:36

  BIGor написав:
  Kostia написав:Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.

Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.

По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:39

  Vlad442 написав:Бюджетник в 2000 получал 50 долларов, сейчас 400.
Заначка в 30 тыс в 2000 это было 5 дешевых квартир в Киеве, сейчас 1.


Манипуляция. Уже прямо таки протухшая, столько раз ее смаковали растишки. Из 20 лет указанного периода первые 5 бетон только формировал свою рыночную стоимость, затем 3 года надувал пузырь, затем 2 года его сдувал, и, наконец, в последнее десятилетие вышел на цикличность.

В этот же период 2000-2005 гг и бизнес получил свою капитализацию, близкую к сегодняшней. Задним умом не получится быть умным, Влад. Этот период становления в прошлом навсегда, и неверный выбор времени инвестирования - убыток на 3-6 лет вперед
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:44

  Kostia написав:
  BIGor написав:
  Kostia написав:Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.

Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.

По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?

Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:46

  Первый написав:Забрав ключі від квартири у Варшавському.

Настрій чудовий. Чергові 30 куе з повітря...

:-) зРадіо і решті великим ікспердам привіт:-)

Нагадайте будь-ласка вхідні дані. За скільки і коли купляли майнові права. І скільки зараз коштує такий обєкт. Ну і податок треба виключити з суми в 30 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:48

  BIGor написав:По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?

Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?[/quote]
Первый берет на себя риски, чтоб лошок покупатель не перекрывал крещатик с плакатами и флагами. А за это берет свою премию. Никто вас не заставляет покупать у него.
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