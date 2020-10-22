|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16
zРадио написав: Первый написав:
Жизнь - боль...
Особливо болить у зРадіо...
А надворі наче й сонечко виглянуло. Сходив би в парк, можливо і суїцидальні думки пройшли:-)
Троллище, не дождешься
А коррекция на КРЖН - это цикличность, а не апокалипсис. Привыкай.
PS: насчет "тридцаточки" - зафиксируй ее для сначала. Может это будет "двадцаточка". И не из воздуха, а из времени - деньги во времени стоят денег. И риска - аркадовцы передают тебе привет
Забув дописати що це після сплати всіх належних податків і зборів у сумі нової Тойота короли.
Але що поробиш, тебе і франта державі необхідно утримувати.
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 23 жов, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15607
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2089 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:17
Serg-ik написав:
Когда возникнет просвет в голове продавца...
Далеко не каждый продавец хочет действительно продать. У большинства это выгляди "хочу поменять трешку на две однушки", "хочу поменять однушку на машину" и т. п. Они выставляют цену исходя из своих хотелок и, если не продалось, значит не получилось. Объявление на олх или у эксклюзив у риелтора денег не просят, звонят редко, смотрят еще реже - пусть висит годами.
Люди, которым нужно продать, продают сразу. В течении месяца. Если неправильно оценили цену, то может полгода, пока постепенно не опустят до реальной.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7249
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:28
Kostia написав:
Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.
Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага
. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:29
rjkz написав:
"как ни странно"(с), Влад прав.
Вложившиеся в недвижимость остались хоть с чем-то. Нельзя сказать, что не потеряли. Но что-то осталось.
Страна такая - "как не ложитесь - вас все равно выипут" (из еврейского анекдота)
Подумать только, сколько поколений десятилетиями множат на ноль. Сумно, бл...
Я могу назвать варианты, в которых инвесторы потеряли меньше вложенцев в бетон за последние 13 лет.
Например, любой гривнедепозитчик в Привате, Ощаде, Альфе, ПУМбе, OTP, Укрэксиме, Таскомбанке и Правэкс-банке. А любой доллародепозитчик там даже неплохо заработал, ни разу на отрезке не уменьшив сумму своих накоплений, а только увеличивая ее. Чтобы не было манипуляций о других банках - даже до 2014-го года на перечисленные приходилось >80% рынка. На сегодня это выше >95%.
А у бетоновложенцев периода 2007-2008 выиграют даже банальные матрасники!
Покупатели золота - монетарного, или беспоставочного - тоже в огромном плюсе по сравнению с забетонировавшимися.
Про рынки американских акций и украинских бондов тоже много раз говорил - эти обыграли вложенцев в бетон не менее, чем втрое...
Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.
А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7909
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1444 раз.
- Подякували: 3263 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:36
BIGor написав: Kostia написав:
Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.
Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага
. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.
По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1338
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:39
Vlad442 написав:
Бюджетник в 2000 получал 50 долларов, сейчас 400.
Заначка в 30 тыс в 2000 это было 5 дешевых квартир в Киеве, сейчас 1.
Манипуляция. Уже прямо таки протухшая, столько раз ее смаковали растишки. Из 20 лет указанного периода первые 5 бетон только формировал свою рыночную стоимость, затем 3 года надувал пузырь, затем 2 года его сдувал, и, наконец, в последнее десятилетие вышел на цикличность.
В этот же период 2000-2005 гг и бизнес получил свою капитализацию, близкую к сегодняшней. Задним умом не получится быть умным, Влад. Этот период становления в прошлом навсегда, и неверный выбор времени инвестирования - убыток на 3-6 лет вперед
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7909
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1444 раз.
- Подякували: 3263 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:44
Kostia написав: BIGor написав: Kostia написав:
Что уж писать о покупанах, которые так и не могут решиться годами.
Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага
. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.
По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?
Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый
заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:46
Первый написав:
Забрав ключі від квартири у Варшавському.
Настрій чудовий. Чергові 30 куе з повітря...
зРадіо і решті великим ікспердам привіт:-)
Нагадайте будь-ласка вхідні дані. За скільки і коли купляли майнові права. І скільки зараз коштує такий обєкт. Ну і податок треба виключити з суми в 30 куе?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:48
BIGor написав:
По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?
Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый
заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?[/quote]
Первый берет на себя риски, чтоб лошок покупатель не перекрывал крещатик с плакатами и флагами. А за это берет свою премию. Никто вас не заставляет покупать у него.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6786
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:56
zРадио написав:
Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.
А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля
Вы натягиваете на цикличность бетона сезонные гривневые колебания 15-18?
Все в этой ветке покупали плюс-минус в окне возможностей. Это стандартная стратегия - покупай когда дешево, продавай когда дорого. Весь вопрос в оценке сейчас дешево, или дорого? Я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому ничего не продаю и не покупаю.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7249
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19417
|3231997
|
|
|7
|19542
|
|
|129
|229317
|
|