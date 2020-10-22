Согласен, но уточню, что в недвижимости под аренду, потому что просто недвижимость, которая стояла закрытая и тянула коммунальные, была бы не в топе, но и в самом низу списка. Например за 20 лет даже такая квартира выиграла бы у матраса с долларами.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен, но уточню, что в недвижимости под аренду, потому что просто недвижимость, которая стояла закрытая и тянула коммунальные, была бы не в топе, но и в самом низу списка. Например за 20 лет даже такая квартира выиграла бы у матраса с долларами.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16
Забув дописати що це після сплати всіх належних податків і зборів у сумі нової Тойота короли.
Але що поробиш, тебе і франта державі необхідно утримувати.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 23 жов, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Далеко не каждый продавец хочет действительно продать. У большинства это выгляди "хочу поменять трешку на две однушки", "хочу поменять однушку на машину" и т. п. Они выставляют цену исходя из своих хотелок и, если не продалось, значит не получилось. Объявление на олх или у эксклюзив у риелтора денег не просят, звонят редко, смотрят еще реже - пусть висит годами.
Люди, которым нужно продать, продают сразу. В течении месяца. Если неправильно оценили цену, то может полгода, пока постепенно не опустят до реальной.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага. Покупка квартиры - это не покупка батона в хлебном ларьке. Тут нужно выждать самый благоприятный момент. Спешка тут не к месту.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:29
Я могу назвать варианты, в которых инвесторы потеряли меньше вложенцев в бетон за последние 13 лет.
Например, любой гривнедепозитчик в Привате, Ощаде, Альфе, ПУМбе, OTP, Укрэксиме, Таскомбанке и Правэкс-банке. А любой доллародепозитчик там даже неплохо заработал, ни разу на отрезке не уменьшив сумму своих накоплений, а только увеличивая ее. Чтобы не было манипуляций о других банках - даже до 2014-го года на перечисленные приходилось >80% рынка. На сегодня это выше >95%.
А у бетоновложенцев периода 2007-2008 выиграют даже банальные матрасники!
Покупатели золота - монетарного, или беспоставочного - тоже в огромном плюсе по сравнению с забетонировавшимися.
Про рынки американских акций и украинских бондов тоже много раз говорил - эти обыграли вложенцев в бетон не менее, чем втрое...
Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.
А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:36
По этой логике продаваны по не адекватным ценам тоже делают верно что ждут?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:39
Манипуляция. Уже прямо таки протухшая, столько раз ее смаковали растишки. Из 20 лет указанного периода первые 5 бетон только формировал свою рыночную стоимость, затем 3 года надувал пузырь, затем 2 года его сдувал, и, наконец, в последнее десятилетие вышел на цикличность.
В этот же период 2000-2005 гг и бизнес получил свою капитализацию, близкую к сегодняшней. Задним умом не получится быть умным, Влад. Этот период становления в прошлом навсегда, и неверный выбор времени инвестирования - убыток на 3-6 лет вперед
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:44
Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:46
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:48
Да, возможно дождутся лошка или мецената. Все возможно. Вот Первый заработает же на ком-то свои 30 куе. прибыли. Верно же?[/quote]
Первый берет на себя риски, чтоб лошок покупатель не перекрывал крещатик с плакатами и флагами. А за это берет свою премию. Никто вас не заставляет покупать у него.
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