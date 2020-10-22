Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:12

Vlad442 написав: Вы натягиваете на цикличность бетона сезонные гривневые колебания 15-18?

Вы натягиваете на цикличность бетона сезонные гривневые колебания 15-18?

Vlad442 написав: Все в этой ветке покупали плюс-минус в окне возможностей. Это стандартная стратегия - покупай когда дешево, продавай когда дорого. Весь вопрос в оценке сейчас дешево, или дорого? Я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому ничего не продаю и не покупаю. Все в этой ветке покупали плюс-минус в окне возможностей. Это стандартная стратегия - покупай когда дешево, продавай когда дорого. Весь вопрос в оценке сейчас дешево, или дорого? Я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому ничего не продаю и не покупаю.

Разумеется, нет. Вы избрали тактикой оппонирования задавание не очень умных вопросов? Такое... Сами же прекрасно понимаете, о какой цикличности речь. А если всерьез не понимаете - смотрите на общеэкономическую динамику, она соответствуетНу если все купили, когда дешево, а некоторые бравируют прибылью 30к с объекта, то можете задать себе свой вопрос еще раз. Если сейчас не дорого, то когда будет дорого? Когда перекупщик сможет сделать не 30к, а 50к? Разочарую вас - сейчас в экономике нет денег даже на эти 30к. И если сабж продаст свою инвестицию с прибылью 20-25к тому, что накопил до кризиса и не успел еще потратить, то это будет за бааальшое счастье!