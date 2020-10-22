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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5467546854695470>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я поддерживаю идею инвестиций в бетон на 15-20% портфеля в правильные моменты - во время девальвации в первичку, через год после девальвации во вторичку.

А против выступаю лишь покупки недвижимости, уже получившей рыночную премию (например, недавно введенная первичка на сейчас, ликвидная вторичка на сейчас) и более, чем на 50% портфеля

Вы натягиваете на цикличность бетона сезонные гривневые колебания 15-18?
Все в этой ветке покупали плюс-минус в окне возможностей. Это стандартная стратегия - покупай когда дешево, продавай когда дорого. Весь вопрос в оценке сейчас дешево, или дорого? Я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому ничего не продаю и не покупаю.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Манипуляция. Уже прямо таки протухшая, столько раз ее смаковали растишки. Из 20 лет указанного периода первые 5 бетон только формировал свою рыночную стоимость, затем 3 года надувал пузырь, затем 2 года его сдувал, и, наконец, в последнее десятилетие вышел на цикличность.

До 2000 рынка недвижимости не было? Вы пытаетесь подогнать модель рынка под свои представления, а он живет своей жизнью. Вот например коронакризис, локдаун, и все то, что вы постили в этой ветке, а к осени бетон не только не начал падать (хотя при прошлых падениях тенденция была видна сразу), а еще и пошел в рост. Как это объяснить с точки зрения ваших моделей и простыней про то, что все плохо?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:12

  Vlad442 написав:Вы натягиваете на цикличность бетона сезонные гривневые колебания 15-18?


Разумеется, нет. Вы избрали тактикой оппонирования задавание не очень умных вопросов? Такое... Сами же прекрасно понимаете, о какой цикличности речь. А если всерьез не понимаете - смотрите на общеэкономическую динамику, она соответствует

  Vlad442 написав:Все в этой ветке покупали плюс-минус в окне возможностей. Это стандартная стратегия - покупай когда дешево, продавай когда дорого. Весь вопрос в оценке сейчас дешево, или дорого? Я не знаю ответа на этот вопрос, поэтому ничего не продаю и не покупаю.


Ну если все купили, когда дешево, а некоторые бравируют прибылью 30к с объекта, то можете задать себе свой вопрос еще раз. Если сейчас не дорого, то когда будет дорого? Когда перекупщик сможет сделать не 30к, а 50к? Разочарую вас - сейчас в экономике нет денег даже на эти 30к. И если сабж продаст свою инвестицию с прибылью 20-25к тому, что накопил до кризиса и не успел еще потратить, то это будет за бааальшое счастье!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:16

  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого


О, уже и эксроу-счета работают на дорожай :mrgreen: Не напомните, на сколько в РФ подорожало с их введением? А то почему-то кажется, что ни насколько )
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:17

  zРадио написав:Ну если все купили, когда дешево, а некоторые бравируют прибылью 30к с объекта, то можете задать себе свой вопрос еще раз. Если сейчас не дорого, то когда будет дорого? Когда перекупщик сможет сделать не 30к, а 50к? Разочарую вас - сейчас в экономике нет денег даже на эти 30к. И если сабж продаст свою инвестицию с прибылью 20-25к тому, что накопил до кризиса и не успел еще потратить, то это будет за бааальшое счастье!


Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:17

  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого

В той схеме еще нужны банки, готовые кредитовать застройщиков. Хотя, конечно, если схему у нас внедрят - риски снизятся, снизится и премия за риск.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:18

  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого

Просто скажет взял сотку на валютной рассрочке под 10% годовых однухи кана на нивках,завидуйте моему языку :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:21

  remark написав:
  zРадио написав:Ну если все купили, когда дешево, а некоторые бравируют прибылью 30к с объекта, то можете задать себе свой вопрос еще раз. Если сейчас не дорого, то когда будет дорого? Когда перекупщик сможет сделать не 30к, а 50к? Разочарую вас - сейчас в экономике нет денег даже на эти 30к. И если сабж продаст свою инвестицию с прибылью 20-25к тому, что накопил до кризиса и не успел еще потратить, то это будет за бааальшое счастье!


Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?


Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:25

  zРадио написав:
  remark написав:Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?


Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть


Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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