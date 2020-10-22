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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5467546854695470

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:28

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?


Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть


Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?


Ну вот и somilitark выше высказал свои сомнения. А был ли мальчик? (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?

Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:34

  Vlad442 написав:
  remark написав:Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?

Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.


Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и все пропало.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38

  remark написав:Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и

Я можу поспорити на пляшку коньяку, що мімінум доларових цін КРЖН за період 2019-2025 - прийдеться орієнтовно на 2022 рік. При умові, що Зе- та зепільна партія - не просеруть всі полімери Московії. Тому що пітораси так стараються, так стараються((( :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:44

  remark написав:[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
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  #<1 ... 5467546854695470
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