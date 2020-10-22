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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:28
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?
Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
Ну вот и somilitark выше высказал свои сомнения. А был ли мальчик? (с)
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zРадио
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:31
remark написав:
Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?
Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.
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Vlad442
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:34
Vlad442 написав: remark написав:
Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?
Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.
Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и все пропало.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:38
remark написав:
Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и
Я можу поспорити на пляшку коньяку, що мімінум доларових цін КРЖН за період 2019-2025 - прийдеться орієнтовно на 2022 рік. При умові, що Зе- та зепільна партія - не просеруть всі полімери Московії. Тому що пітораси так стараються, так стараються(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:44
remark написав:
[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
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hume
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