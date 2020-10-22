Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:31

remark написав: Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь? Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?

Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.