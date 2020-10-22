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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5468546954705471>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:44

  remark написав:[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:50

  airmax78 написав:
  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого

В той схеме еще нужны банки, готовые кредитовать застройщиков. Хотя, конечно, если схему у нас внедрят - риски снизятся, снизится и премия за риск.

Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах,так что там снизится? Если вторичка умножила на ноль новострои и счёт явно будет расти не в сторону мучений застройщиков?
А новый кризис,который явно сейчас просматривается добавит жару,кто там остался на первичке ещё живой, одна столица с нереальными хотелками?
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somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:52

  somilitark написав:Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах,так что там снизится? Если вторичка умножила на ноль новострои и счёт явно будет расти не в сторону мучений застройщиков?
А новый кризис,который явно сейчас просматривается добавит жару,кто там остался на первичке ещё живой, одна столица с нереальными хотелками?

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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:53

  remark написав:Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

Голод не тётка,взяли на работу- запел по-новому :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и все пропало.

Может будет. Инвестиции это риск.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:05

  remark написав:
  zРадио написав:
  remark написав:Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?


Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть


Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?


Тут уже давно в открытый доступ никто ничего не выкладывает, ибо во первых нет смысла, а во вторых вылазят из кустов самые умные и начинают называть рылом\загоняяем\дорожаем\растишкой\перекупом\фантазером и т.д. :mrgreen: Я вот сделал неосторожность, тоже заявил о продаже, так начался холивар на 3 дня. Так это я заявил про единственный объект, а если бы сообщал все свои действия то даже не представляю реакции, а их за 6 лет было очень много.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:08

  Vlad442 написав:Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.


Я сам не приветствую шапкозакидательство, но уж точно не вам рассказывать мне о прописных истинах инвестирования. В отличие от вас, я знаю много и более ликвидных, и более прибыльных при меньших рисках инструментов, чем киевский бетон. Чтобы купить несколько квартир и сдать их в аренду, ни большого ума, ни большого капитала не нужно. Тем более, что вы просто обезьянничаете за другими - такими же заурядными инвесторами, как и вы сами, которым не из чего выбирать, поэтому и остается - покупать бетон
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах

Котлован в дупе оказывается 10 000 долл метр, вот это новость
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:24

  zРадио написав:
  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого


О, уже и эксроу-счета работают на дорожай :mrgreen: Не напомните, на сколько в РФ подорожало с их введением? А то почему-то кажется, что ни насколько )

подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни. У русских почти 100% локализация всего, что касается стройки, потому в баксах там никто ничего не считает, ибо нех. Дорожало и "в баксах" при сравнительно ровном курсе. Притом их застройщики сразу так и сказали - нет возможности удержать цену, бо не можем крутить баблом, как привыкли.
ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:52

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.


Я сам не приветствую шапкозакидательство, но уж точно не вам рассказывать мне о прописных истинах инвестирования. В отличие от вас, я знаю много и более ликвидных, и более прибыльных при меньших рисках инструментов, чем киевский бетон. Чтобы купить несколько квартир и сдать их в аренду, ни большого ума, ни большого капитала не нужно. Тем более, что вы просто обезьянничаете за другими - такими же заурядными инвесторами, как и вы сами, которым не из чего выбирать, поэтому и остается - покупать бетон

Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?

Если такой умный, почему не богатый?
Vlad442
 
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