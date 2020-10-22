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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:44
remark написав:
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Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:50
airmax78 написав: sequence написав:
мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого
В той схеме еще нужны банки, готовые кредитовать застройщиков. Хотя, конечно, если схему у нас внедрят - риски снизятся, снизится и премия за риск.
Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах,так что там снизится? Если вторичка умножила на ноль новострои и счёт явно будет расти не в сторону мучений застройщиков?
А новый кризис,который явно сейчас просматривается добавит жару,кто там остался на первичке ещё живой, одна столица с нереальными хотелками?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:52
somilitark написав:
Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах,так что там снизится? Если вторичка умножила на ноль новострои и счёт явно будет расти не в сторону мучений застройщиков?
А новый кризис,который явно сейчас просматривается добавит жару,кто там остался на первичке ещё живой, одна столица с нереальными хотелками?
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:53
remark написав:
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
Голод не тётка,взяли на работу- запел по-новому
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:02
remark написав:
Остается только резюмировать, что обвала больше не будет и все пропало.
Может будет. Инвестиции это риск.
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Vlad442
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:05
remark написав: zРадио написав: remark написав:
Кто же будет обладателем этого большого счастья? Может каменщики-штукатуры-плиточники-электрики с возросшими до небес ценниками, ведь респектабельные инвесторы покупают когда на улице льется кровь?
Понятия не имею. Эти вопросы лучше задавать бетонным энтузиастам, к коим я не отношусь. Макс и Влад, ИМХО - неплохие выдумщики. Могут любую дурь с покер-фейсом задвинуть
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
Тут уже давно в открытый доступ никто ничего не выкладывает, ибо во первых нет смысла, а во вторых вылазят из кустов самые умные и начинают называть рылом\загоняяем\дорожаем\растишкой\перекупом\фантазером и т.д.
Я вот сделал неосторожность, тоже заявил о продаже, так начался холивар на 3 дня. Так это я заявил про единственный объект, а если бы сообщал все свои действия то даже не представляю реакции, а их за 6 лет было очень много.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:08
Vlad442 написав:
Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.
Я сам не приветствую шапкозакидательство, но уж точно не вам рассказывать мне о прописных истинах инвестирования. В отличие от вас, я знаю много и более ликвидных, и более прибыльных при меньших рисках инструментов, чем киевский бетон. Чтобы купить несколько квартир и сдать их в аренду, ни большого ума, ни большого капитала не нужно. Тем более, что вы просто обезьянничаете за другими - такими же заурядными инвесторами, как и вы сами, которым не из чего выбирать, поэтому и остается - покупать бетон
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:11
somilitark написав:
Новый анекдот,сейчас адекватная цена вторички недалеко от метро,с мебелью и бытовой техникой это 1000 за квадрат,на котлованах дороже на порядок и как правило в дупах
Котлован в дупе оказывается 10 000 долл метр, вот это новость
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:24
zРадио написав: sequence написав:
мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого
О, уже и эксроу-счета работают на дорожай
Не напомните, на сколько в РФ подорожало с их введением? А то почему-то кажется, что ни насколько )
подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни. У русских почти 100% локализация всего, что касается стройки, потому в баксах там никто ничего не считает, ибо нех. Дорожало и "в баксах" при сравнительно ровном курсе. Притом их застройщики сразу так и сказали - нет возможности удержать цену, бо не можем крутить баблом, как привыкли.
ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:52
zРадио написав: Vlad442 написав:
Инвестор зарабатывает когда опережает толпу, работает на упреждение. Когда все считали в 15..16-ом, что нам еще падать и падать, было выгодно покупать. Когда в 08 все думали, что нам расти и расти, было выгодно продавать. Инвесторы это помощники, регулирующие рынок за малую премию. Покупают избыточное предложение и удовлетворяют избыточный спрос. Зрадио похоже тоже хочет стать инвестором и убеждает себя, что скоро для него откроется окно возможностей. Так как продавать свое не хочет, то скорей всего думает не расширяться, а взять однушечку под аренду.
Обычно люди, активно ждущие суперобвала, пропускают окно возможностей, как Макс в свое время. Инерция психологии. Игроку трудно остановится, всегда хочется большего. Вот в этом году было локальное коронодно в апреле. Кто сработал на опережение, уже полгода получал бы аренду, что кроме выросшей от апрельской цены принесло бы ему еще 3-4% за полгода.
Я сам не приветствую шапкозакидательство, но уж точно не вам рассказывать мне о прописных истинах инвестирования. В отличие от вас, я знаю много и более ликвидных, и более прибыльных при меньших рисках инструментов, чем киевский бетон. Чтобы купить несколько квартир и сдать их в аренду, ни большого ума, ни большого капитала не нужно. Тем более, что вы просто обезьянничаете за другими - такими же заурядными инвесторами, как и вы сами, которым не из чего выбирать, поэтому и остается - покупать бетон
Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?
Если такой умный, почему не богатый?
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Vlad442
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