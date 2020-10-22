Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.
Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.
ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс