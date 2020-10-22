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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5468546954705471

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс

Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44

  L написав:
  sequence написав: подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни.


Якщо не важко-період і де конкретно?

мы же говорим о столицах?
динамика читинского рынка недвижимости будет выглядеть несколько дико
с 2018 цены там растут - это как раз время внедрения реформы. До того было падение или стагнация
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 23 жов, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:45

  BIGor написав:
  Жека79 написав:ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс

Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...

дык не факт, что его забанили за высказывания на этой ветке
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42

  Жека79 написав:Зрадио забанили, админы разбаньте

На Росії - проукраїнську публіку банять миттєво і довічно.
А тут промосковитським троллям - повна воля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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