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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:39
Жека79 написав:
ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс
Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...
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BIGor
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44
L написав: sequence написав:
подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни.
Якщо не важко-період і де конкретно?
мы же говорим о столицах?
динамика читинского рынка недвижимости будет выглядеть несколько дико
с 2018 цены там растут - это как раз время внедрения реформы. До того было падение или стагнация
Востаннє редагувалось sequence
в П'ят 23 жов, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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sequence
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:45
BIGor написав: Жека79 написав:
ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс
Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...
дык не факт, что его забанили за высказывания на этой ветке
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42
Жека79 написав:
Зрадио забанили, админы разбаньте
На Росії - проукраїнську публіку банять миттєво і довічно.
А тут промосковитським троллям - повна воля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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