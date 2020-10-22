RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5468546954705471

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс

Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3946
З нами з: 19.09.10
Подякував: 665 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:44

  L написав:
  sequence написав: подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни.


Якщо не важко-період і де конкретно?

мы же говорим о столицах?
динамика читинского рынка недвижимости будет выглядеть несколько дико
с 2018 цены там растут - это как раз время внедрения реформы. До того было падение или стагнация
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 23 жов, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 4129
З нами з: 29.12.15
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:45

  BIGor написав:
  Жека79 написав:ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс

Интересно, что название ветки про дешевей, а банят тут совсем не растишек...

дык не факт, что его забанили за высказывания на этой ветке
sequence
 
Повідомлень: 4129
З нами з: 29.12.15
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:42

  Жека79 написав:Зрадио забанили, админы разбаньте

На Росії - проукраїнську публіку банять миттєво і довічно.
А тут промосковитським троллям - повна воля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21674
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?

Если такой умный, почему не богатый?


Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.

Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.

ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс


-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 14.03.06
Подякував: 233 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:55

З львівської теми РН

  jump написав:Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість?
Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.

Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/666251/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21862
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:58

  hume написав:
  remark написав:[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил

В общем, пока кто-то ждет водоплавающие трупы и смотрит в треснувшие хрустальные шары, Первый поднимает очередные 30 тонн на КРЖН. И мне кажется вложение в Варшавский вряд ли превышало пресловутый полтосик.

Серж - просто скопируйте один раз Первого и через полгода-год - будет у вас ваша треха с правильными комнатами. Может даже с ремонтом.
airmax78
 
Повідомлень: 36414
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08

  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого

"переквалифицируются в управдомы"(с)
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11826
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:12

  airmax78 написав:В общем, пока кто-то ждет водоплавающие трупы и смотрит в треснувшие хрустальные шары, Первый поднимает очередные 30 тонн на КРЖН. И мне кажется вложение в Варшавский вряд ли превышало пресловутый полтосик.

что ты, что первый, что второй и третий - обычные артисты разговорного жанра.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15032
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 4488 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 5468546954705471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1940, 1941, 1942
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19418 3232336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 13:56
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
7 19545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 21:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.