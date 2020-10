Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53

Жека79 написав: Vlad442 написав: Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?



Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.



Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.



-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца. -30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.

