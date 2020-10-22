Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?
Если такой умный, почему не богатый?
Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.
Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.
ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс
-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
jump написав:Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість? Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.
Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти.
remark написав:[q Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
В общем, пока кто-то ждет водоплавающие трупы и смотрит в треснувшие хрустальные шары, Первый поднимает очередные 30 тонн на КРЖН. И мне кажется вложение в Варшавский вряд ли превышало пресловутый полтосик.
Серж - просто скопируйте один раз Первого и через полгода-год - будет у вас ваша треха с правильными комнатами. Может даже с ремонтом.
sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого
"переквалифицируются в управдомы"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?
Если такой умный, почему не богатый?
Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.
Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.
ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс
-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.
По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?
В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.
тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
adeges написав: -30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.
По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?
В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.
тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?
Нет, я предлагаю индекс Благовеста за 1 кв. м в среднем по Киеву.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
remark написав:[q Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?
На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил
Я помню +-3 года тому Первый прямо упоминал на ветке про Варшавский как годный вариант для инвестиций. но т.к. в последние годы на ветке рулят обвалисты то выковырять зерна из навоза занятие не для пересичных) кстати если не ошибаюсь в варшавских муравейниках по 12 квартир на этаже на 2 лифта но "пипл хавает"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский