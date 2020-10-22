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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5466546754685469>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?

Если такой умный, почему не богатый?


Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.

Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.

ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс


-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:55

З львівської теми РН

  jump написав:Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість?
Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.

Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/666251/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:58

  hume написав:
  remark написав:[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил

В общем, пока кто-то ждет водоплавающие трупы и смотрит в треснувшие хрустальные шары, Первый поднимает очередные 30 тонн на КРЖН. И мне кажется вложение в Варшавский вряд ли превышало пресловутый полтосик.

Серж - просто скопируйте один раз Первого и через полгода-год - будет у вас ваша треха с правильными комнатами. Может даже с ремонтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:08

  sequence написав:мне вот интересно, что будут делать продавцы квартир, "берущие на себя риски оркад-укрбудов", когда наши по старой доброй традиции повторят схему русских с эскроу-счетами? Тогда типа все будет строиться и сдаваться в сроки, с документами будет чисто, ну а цены - дороже нынешнего, и так недешевого

"переквалифицируются в управдомы"(с)
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:38

  adeges написав:
  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Что же такой самодовольный гуру пытается нам тут доказать?

Если такой умный, почему не богатый?


Все очень просто, задним числом все умные. Могут рассуждать и о том сколько бы дал гривнедепо, или доллардепо, или биткоин, или акции, или сколько бы дал бизнес. Но мы то с вами знаем сколько утонуло в дельта банке, в надра банке, и прочих историй, поэтому мы просто читаем и улыбаемся.

Интересен прогноз на сейчас с прогнозом в будующее. А то задним числом все могут разглагольствовать. Точка отсчета- сегодняшний день. Итоги через год или через два. Вот когда зафиксим этот прогноз тогда и посмотрим на результаты.

ПС. Зрадио забанили, админы разбаньте, ждем мастер класс


-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.


Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.

По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?

В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.

тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?

не верно.
Берите трёхи, а не однухи
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:43

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?

не верно.
Берите трёхи, а не однухи



вы берите трехи, а я возьму однухи.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:49

  Жека79 написав:
  adeges написав:
-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.


Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.

По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?

В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.

тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?


Нет, я предлагаю индекс Благовеста за 1 кв. м в среднем по Киеву.
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:52

  hume написав:
  remark написав:[q
Меня удивило признание Первого про свой гешефт, насколько помню ранее он Варшавские не рассматривал, токо центр, а тут на тебе сюрприз, а как же общажки по 18 квартир на этаже на два лифта?

На первом этаже брал 100%. Возможно ещё что то прикупил

Я помню +-3 года тому Первый прямо упоминал на ветке про Варшавский как годный вариант для инвестиций.
но т.к. в последние годы на ветке рулят обвалисты то выковырять зерна из навоза занятие не для пересичных)
кстати если не ошибаюсь в варшавских муравейниках по 12 квартир на этаже на 2 лифта но "пипл хавает" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь

+1
заполнена ниша "городского сумашедшего" сводная с момента пропажи _захара с ветки форума :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 23 жов, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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