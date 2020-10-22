Например эту )))
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:19
Например эту )))
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:35
Второй этаж на Позняках - это полный газенваген.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:29
Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:37
похоже стм понравилось
интерьер, экстерьер, подбор материалов, цветовая гамма...все органично сочетается...стильно и недорого...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:49
Да, дизайнер-флорист до самых подушечек мой любимчик теперь )))
Сразу после кредита на гостинку Веника в швейцарских франках )))
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