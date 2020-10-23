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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5466546754685469

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:19

  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?

не верно.
Берите трёхи, а не однухи

Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:35

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?

не верно.
Берите трёхи, а не однухи

Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))

Второй этаж на Позняках - это полный газенваген.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:29

  stm написав:Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))

Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:37

  airmax78 написав:
  stm написав:Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))

Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.

похоже стм понравилось
интерьер, экстерьер, подбор материалов, цветовая гамма...все органично сочетается...стильно и недорого...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:49

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))

Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.

похоже стм понравилось
интерьер, экстерьер, подбор материалов, цветовая гамма...все органично сочетается...стильно и недорого...)

Да, дизайнер-флорист до самых подушечек мой любимчик теперь )))
Сразу после кредита на гостинку Веника в швейцарских франках )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:06

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  Жека79 написав:тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?

не верно.
Берите трёхи, а не однухи

Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))


йоханыбабай!!!!
Человека можно вывезти из села, но не село из человека.
Не хватает только ковровых дорожек и пульт от телека в пленку замотать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 05:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -na-arendu

Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.

На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
rjkz
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  #<1 ... 5466546754685469
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