Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:19
Serg-ik написав: Жека79 написав:
тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?
не верно.
Берите трёхи, а не однухи
Например эту )))
https://www.country.ua/buy/flat/3731045.html?utm_source=flatfy.ua&utm_medium=referral&utm_term=96ea25bd-2b83-4ce8-94e1-285c59e0dc05&utm_campaign=external_rank_3
Но может и поднимут цену, запихнув ещё пару цветочков )))
stm
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:35
Второй этаж на Позняках - это полный газенваген.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:29
Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.
airmax78
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:37
airmax78 написав:
Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.
похоже стм понравилось
интерьер, экстерьер, подбор материалов, цветовая гамма...все органично сочетается...стильно и недорого...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:49
Прохожий написав: airmax78 написав:
Сельский ампир. И что-то объяснять бесполезно.
похоже стм понравилось
интерьер, экстерьер, подбор материалов, цветовая гамма...все органично сочетается...стильно и недорого...)
Да, дизайнер-флорист до самых подушечек мой любимчик теперь )))
Сразу после кредита на гостинку Веника в швейцарских франках )))
stm
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:06
йоханыбабай!!!!
Человека можно вывезти из села, но не село из человека.
Не хватает только ковровых дорожек и пульт от телека в пленку замотать.
rjkz
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Додано: Суб 24 жов, 2020 05:31
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -na-arendu
Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
rjkz
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