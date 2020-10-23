Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.