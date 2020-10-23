Додано: Суб 24 жов, 2020 09:30

adeges написав: Жека79 написав: adeges написав:

-30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца. -30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.



Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.



По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?



В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.



тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно? Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?



Нет, я предлагаю индекс Благовеста за 1 кв. м в среднем по Киеву. Нет, я предлагаю индекс Благовеста за 1 кв. м в среднем по Киеву.

А что не так с вариантами которые я предложил? На них действие хрустального шара не распространяется? Они не подешевеют или что? Я назвал два реальных кейса по которым были сделки за последний месяц.Пс. Индекс благовеста это очень смешно, учитывая что эта контора заваливает все ресурсы фейковыми объявами с левыми ценами, а в реальной базе полно объектов которые висят там годами с неадекватными ценами которые для того чтобы продать надо минимум поделить ценник на 2.А в случае как с объявой по ссылке выше то и скидка в 50 % не поможет, там надо сразу минус 70 давать и дальше торговаться если вдруг кто то найдётся желающий купить.