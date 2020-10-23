Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
adeges написав: -30% к концу 2021. Хрусталь дал трещину, пришлось подвинуться на 4 месяца.
Отлично. Фиксируем. Говоря про прогноз я имел в виду прогноз от Зрадио о его планах по вложению денег, а то он все рассуждает задним числом. Очень жду вариантов альтернативу бетону на ближайший год-два.
По вашему прогнозу -30% к концу 2021 года. Берем нижний сегмент и верхний,ок?
В экономе берем однуху условную Олевскую 7( метраж 42м2) , за 40 куе на сегодняшний день, в элитке например однуху тетрис(метраж 48м2-этажи выше среднего-в элитке это важно) за 180 куе.
тоесть ждем к концу 21 года эконом 40 куе-30%=28куе, и элитку 180 -30%=126 куе. Верно?
Нет, я предлагаю индекс Благовеста за 1 кв. м в среднем по Киеву.
А что не так с вариантами которые я предложил? На них действие хрустального шара не распространяется? Они не подешевеют или что? Я назвал два реальных кейса по которым были сделки за последний месяц.
Пс. Индекс благовеста это очень смешно, учитывая что эта контора заваливает все ресурсы фейковыми объявами с левыми ценами, а в реальной базе полно объектов которые висят там годами с неадекватными ценами которые для того чтобы продать надо минимум поделить ценник на 2. А в случае как с объявой по ссылке выше то и скидка в 50 % не поможет, там надо сразу минус 70 давать и дальше торговаться если вдруг кто то найдётся желающий купить.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:А что не так с вариантами которые я предложил?
Олевская была слита за 1 день по дешевке, потому что вам не хотелось с ней возиться. Брать такой случай срочной продажи как индикатор это не правильно. Если так сделать, то получится, что за последний месяц подорожало на 10%.