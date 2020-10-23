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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5467546854695470

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:05

  flyman написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/bezlyudnyy-manhetten-30-000-pustyh-kvartir-i-obval-tsen-na-arendu

Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.

На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.

скоро буде так:

Все мегаполисы пострадают больше всего от Ковид-19. Киев тоже мегаполис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:21

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:А что не так с вариантами которые я предложил?

Олевская была слита за 1 день по дешевке, потому что вам не хотелось с ней возиться. Брать такой случай срочной продажи как индикатор это не правильно. Если так сделать, то получится, что за последний месяц подорожало на 10%.


:mrgreen:

Вас не понять, один говорил что это мегадорого, что я фантазер, и есть куча вариантов возле метро с ремонтом и мебелью, а второй ему поддакивал что это басни про дорожай, а вы пишете что слита по дешевке.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:28

  BIGor написав:Все мегаполисы пострадают больше всего от Ковид-19. Киев тоже мегаполис.

Вы уже выбрали деревеньку куда можно переехать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:28

Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:32

  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html


Это как раз и есть ,,средний индекс благовеста,,. Как на него вообще ориентироваться?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:40

  sequence написав:
  L написав:
  sequence написав: подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни.


Якщо не важко-період і де конкретно?

мы же говорим о столицах?
динамика читинского рынка недвижимости будет выглядеть несколько дико
с 2018 цены там растут - это как раз время внедрения реформы. До того было падение или стагнация

Якщо з 2018, то врахуйте
https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Все мегаполисы пострадают больше всего от Ковид-19. Киев тоже мегаполис.

Вы уже выбрали деревеньку куда можно переехать?

Да. На время ковида переехал в деревню. Повторил путь нашего Отца основателя Трибеки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:07

  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

Не понял - при покупке той квартиры в 117м.кв. однуха слева идёт в подарок и общая площадь становится 170 ?
И почём там вход был за ту трёху ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:09

  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

У этого продавца Ларисы только 2 объекта. Второй хрущик в брисполе по 800 уе. метр. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/borisp ... JnpoK.html

Как Вы думаете, она адекватна?
BIGor
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