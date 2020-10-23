Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Средняя цена аренды квартиры на Манхеттене опустилась до $2990 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, пишет издание Forbes со ссылкой на данные нью-йоркского агентства по недвижимости StreetEasy.
На начало октября на Манхеттене пустовало 30 000 квартир. В сентябре пустовало только 15 000 квартир и это уже был наихудший показатель за всю историю ведения подобной статистики.
скоро буде так:
Все мегаполисы пострадают больше всего от Ковид-19. Киев тоже мегаполис.
Жека79 написав:А что не так с вариантами которые я предложил?
Олевская была слита за 1 день по дешевке, потому что вам не хотелось с ней возиться. Брать такой случай срочной продажи как индикатор это не правильно. Если так сделать, то получится, что за последний месяц подорожало на 10%.
Вас не понять, один говорил что это мегадорого, что я фантазер, и есть куча вариантов возле метро с ремонтом и мебелью, а второй ему поддакивал что это басни про дорожай, а вы пишете что слита по дешевке.
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