Додано: Суб 24 жов, 2020 13:55

Жека79 написав:

Пс. Индекс благовеста это очень смешно, учитывая что эта контора заваливает все ресурсы фейковыми объявами с левыми ценами, а в реальной базе полно объектов которые висят там годами с неадекватными ценами которые для того чтобы продать надо минимум поделить ценник на 2.

А в случае как с объявой по ссылке выше то и скидка в 50 % не поможет, там надо сразу минус 70 давать и дальше торговаться если вдруг кто то найдётся желающий купить. Пс. Индекс благовеста это очень смешно, учитывая что эта контора заваливает все ресурсы фейковыми объявами с левыми ценами, а в реальной базе полно объектов которые висят там годами с неадекватными ценами которые для того чтобы продать надо минимум поделить ценник на 2.А в случае как с объявой по ссылке выше то и скидка в 50 % не поможет, там надо сразу минус 70 давать и дальше торговаться если вдруг кто то найдётся желающий купить.



Индекс благовеста это не смешно. Он показывает динамикау хотелок что является лучшей аппроксимацией цен сделок. И они отбрасывают по 6 крайних значений.



И наконец если 10 квартир из 5000 с неадекватными ценами, то это существенно не повлияет на среднее.



И последнее, это доступная и независимая информация



А отдельные варианты - это ненадежный индикатор. Например, в 1999 году была продана квартира 100 м за 140 тысяч в переулке Шевченко ПИБу. И это никак вообще не связано было с ее рыночной ценой. Просто ПИБу был нужен дом и это была предпослядняя не выкупленная им квартира. Он немного переплатил. Раза в 2.5. Индекс благовеста это не смешно. Он показывает динамикау хотелок что является лучшей аппроксимацией цен сделок. И они отбрасывают по 6 крайних значений.И наконец если 10 квартир из 5000 с неадекватными ценами, то это существенно не повлияет на среднее.И последнее, это доступная и независимая информацияА отдельные варианты - это ненадежный индикатор. Например, в 1999 году была продана квартира 100 м за 140 тысяч в переулке Шевченко ПИБу. И это никак вообще не связано было с ее рыночной ценой. Просто ПИБу был нужен дом и это была предпослядняя не выкупленная им квартира. Он немного переплатил. Раза в 2.5.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California