|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:55
Да ладно.
Не вижу смысла обсуждать тупиковый рыл-акаунт, созданный чтобы исключительно для вида "продавать" недвигу, хозяева которой упорно не считают свои хотелки невменяемыми. Висит себе такое и зреет. Либо созреет в плане цены, либо так и будет висеть дальше.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10042
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 24 жов, 2020 14:10
sequence написав:
подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни. У русских почти 100% локализация всего, что касается стройки, потому в баксах там никто ничего не считает, ибо нех. Дорожало и "в баксах" при сравнительно ровном курсе. Притом их застройщики сразу так и сказали - нет возможности удержать цену, бо не можем крутить баблом, как привыкли.
ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь
Я в принципе к людям не нахожусь в оппозиции - только к глупостям, которые они себе позволяют. Вы соврали насчет Еврокара, вы слилить от ответа о влиянии эксроу-счетов. Если вы сочли мои (уместные) замечания потерей адекватности, что ж - воспринимаю это как комплимент! А вас на будущее прошу следить за качеством аргументов и факт-чекингом, не путать остроту дискуссии с переходом на личности и не устраивать шоу с привлечением "болельщиков"!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7903
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 3268 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|