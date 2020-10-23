Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да ладно. Не вижу смысла обсуждать тупиковый рыл-акаунт, созданный чтобы исключительно для вида "продавать" недвигу, хозяева которой упорно не считают свои хотелки невменяемыми. Висит себе такое и зреет. Либо созреет в плане цены, либо так и будет висеть дальше.
sequence написав: подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни. У русских почти 100% локализация всего, что касается стройки, потому в баксах там никто ничего не считает, ибо нех. Дорожало и "в баксах" при сравнительно ровном курсе. Притом их застройщики сразу так и сказали - нет возможности удержать цену, бо не можем крутить баблом, как привыкли. ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь
Я в принципе к людям не нахожусь в оппозиции - только к глупостям, которые они себе позволяют. Вы соврали насчет Еврокара, вы слилить от ответа о влиянии эксроу-счетов. Если вы сочли мои (уместные) замечания потерей адекватности, что ж - воспринимаю это как комплимент! А вас на будущее прошу следить за качеством аргументов и факт-чекингом, не путать остроту дискуссии с переходом на личности и не устраивать шоу с привлечением "болельщиков"!
jump написав:Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість? Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.
Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти.
Профицит офисной недвижимости пойдет в жилой сегмент. Во-первых, исчезнет (или станет экзотикой) понятие офисов в квартирах - эти площади попросту нерентабельно будет сдавать в качестве коммерческих. Во-вторых, на рынок жилой аренды выйдут новые лоу-кост форматы - хостелы и апарт-отели долгосрочного размещения в бывших офисных помещениях. Произойдет это не завтра, а в течение нескольких лет - в 2021-м часть лордов будет все еще пребывать в иллюзии восстановления спроса после завершения пандемии
Разбавлю обсуждение сельского ампира сухими фактами: продана двушка в центре в царском доме со средним ремонтом и частично мебелью. Ценник 2250 долларов метр. Покупатели -французы, компания, занимающаяся покупкой под аренду. Торговались, в рынке ориентируются более чем.
Объявление неактивно. Уже через 3 часа после того, как ты запостил его сюда!
В базе Parklane в этом же ЖК есть объект 115 кв. м., высотность та же. Но цена 290, а не 400 тыс долларов! В твоем сомнительном объявлении, призванном наводить на мысль о дорожае - "всего-то" на 36% выше (па3420 вместо па2520). Ну совсем не палишься
zРадио написав: Профицит офисной недвижимости пойдет в жилой сегмент. Во-первых, исчезнет (или станет экзотикой) понятие офисов в квартирах - эти площади попросту нерентабельно будет сдавать в качестве коммерческих. Во-вторых, на рынок жилой аренды выйдут новые лоу-кост форматы - хостелы и апарт-отели долгосрочного размещения в бывших офисных помещениях. Произойдет это не завтра, а в течение нескольких лет - в 2021-м часть лордов будет все еще пребывать в иллюзии восстановления спроса после завершения пандемии
Не понял - при покупке той квартиры в 117м.кв. однуха слева идёт в подарок и общая площадь становится 170 ? И почём там вход был за ту трёху ?
Разъяснит хоть кто то, почему в объявлении пишут 170 метров и на рисунках плана идёт однуха,которой нет на реальных снимках объекта? И почем там котлован был?
170 это ч присоединенными лоджиями, которые с коэффициентом 0.3и которые стеклить и присоединять категорически запрещено в этом ЖК. Поэтому площадь там 117 м и такой она и останется. Покупалась эта квартира от 1300 до 1700 за метр - потолок.
airmax78 написав:170 это ч присоединенными лоджиями, которые с коэффициентом 0.3и которые стеклить и присоединять категорически запрещено в этом ЖК. Покупалась эта квартира от 1300 до 1700 за метр - потолок.
Максим, почему объявление неактивно? Ты уже неактивное сюда перепостил, или быстро понял, что не хочешь, чтобы тебе позвонили?
Да, и почему его нет в базе Parklane - догадки будут? 4 похожих объекта (с очень непохожими ценами) там есть...