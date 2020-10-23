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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5468546954705471

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 13:55

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

У этого продавца Ларисы только 2 объекта. Второй хрущик в брисполе по 800 уе. метр. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/borisp ... JnpoK.html

Как Вы думаете, она адекватна?

Да ладно.
Не вижу смысла обсуждать тупиковый рыл-акаунт, созданный чтобы исключительно для вида "продавать" недвигу, хозяева которой упорно не считают свои хотелки невменяемыми. Висит себе такое и зреет. Либо созреет в плане цены, либо так и будет висеть дальше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:10

  sequence написав: подорожало однозначно, примерно с 165до 185 тыс. руб за м2, несмотря на санкции, путена и злыдни. У русских почти 100% локализация всего, что касается стройки, потому в баксах там никто ничего не считает, ибо нех. Дорожало и "в баксах" при сравнительно ровном курсе. Притом их застройщики сразу так и сказали - нет возможности удержать цену, бо не можем крутить баблом, как привыкли.
ZРадио, вы настойчиво продолжаете терять остатки адекватности, встав в оппозицию к некоторым посетителям форума, многие уже начинают ржать или тролить вас. Немного попуститесь


Я в принципе к людям не нахожусь в оппозиции - только к глупостям, которые они себе позволяют. Вы соврали насчет Еврокара, вы слилить от ответа о влиянии эксроу-счетов. Если вы сочли мои (уместные) замечания потерей адекватности, что ж - воспринимаю это как комплимент! А вас на будущее прошу следить за качеством аргументов и факт-чекингом, не путать остроту дискуссии с переходом на личности и не устраивать шоу с привлечением "болельщиков"!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 14:41

  flyman написав:
  jump написав:Офісні площі як зайвий баласт. Як змінились ціни і попит на комерційну нерухомість?
Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників.

Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/666251/


Профицит офисной недвижимости пойдет в жилой сегмент. Во-первых, исчезнет (или станет экзотикой) понятие офисов в квартирах - эти площади попросту нерентабельно будет сдавать в качестве коммерческих. Во-вторых, на рынок жилой аренды выйдут новые лоу-кост форматы - хостелы и апарт-отели долгосрочного размещения в бывших офисных помещениях. Произойдет это не завтра, а в течение нескольких лет - в 2021-м часть лордов будет все еще пребывать в иллюзии восстановления спроса после завершения пандемии
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разбавлю обсуждение сельского ампира сухими фактами: продана двушка в центре в царском доме со средним ремонтом и частично мебелью. Ценник 2250 долларов метр. Покупатели -французы, компания, занимающаяся покупкой под аренду. Торговались, в рынке ориентируются более чем.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:08

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

Не понял - при покупке той квартиры в 117м.кв. однуха слева идёт в подарок и общая площадь становится 170 ?
И почём там вход был за ту трёху ?

Разъяснит хоть кто то, почему в объявлении пишут 170 метров и на рисунках плана идёт однуха,которой нет на реальных снимках объекта?
И почем там котлован был?
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:38

  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м


Объявление неактивно. Уже через 3 часа после того, как ты запостил его сюда!

В базе Parklane в этом же ЖК есть объект 115 кв. м., высотность та же. Но цена 290, а не 400 тыс долларов! В твоем сомнительном объявлении, призванном наводить на мысль о дорожае - "всего-то" на 36% выше (па3420 вместо па2520). Ну совсем не палишься :mrgreen:

https://parklane.ua/object/151023939

PS: и после этого уважаемая аудитория здешних "практиков" будет крякать на индексы - так ваши же фейковые объявления и засоряют их, завышая реальную среднюю стоимость квадрата!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 24 жов, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:44

  zРадио написав:
Профицит офисной недвижимости пойдет в жилой сегмент. Во-первых, исчезнет (или станет экзотикой) понятие офисов в квартирах - эти площади попросту нерентабельно будет сдавать в качестве коммерческих. Во-вторых, на рынок жилой аренды выйдут новые лоу-кост форматы - хостелы и апарт-отели долгосрочного размещения в бывших офисных помещениях. Произойдет это не завтра, а в течение нескольких лет - в 2021-м часть лордов будет все еще пребывать в иллюзии восстановления спроса после завершения пандемии

И тут Остапа понесло
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:46

airmax78

Сказал человек, не постесняющийся запостить откровенный фейк
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:46

  барабашов написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

Не понял - при покупке той квартиры в 117м.кв. однуха слева идёт в подарок и общая площадь становится 170 ?
И почём там вход был за ту трёху ?

Разъяснит хоть кто то, почему в объявлении пишут 170 метров и на рисунках плана идёт однуха,которой нет на реальных снимках объекта?
И почем там котлован был?

170 это ч присоединенными лоджиями, которые с коэффициентом 0.3и которые стеклить и присоединять категорически запрещено в этом ЖК. Поэтому площадь там 117 м и такой она и останется. Покупалась эта квартира от 1300 до 1700 за метр - потолок.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:50

  airmax78 написав:170 это ч присоединенными лоджиями, которые с коэффициентом 0.3и которые стеклить и присоединять категорически запрещено в этом ЖК. Покупалась эта квартира от 1300 до 1700 за метр - потолок.


Максим, почему объявление неактивно? Ты уже неактивное сюда перепостил, или быстро понял, что не хочешь, чтобы тебе позвонили?

Да, и почему его нет в базе Parklane - догадки будут? 4 похожих объекта (с очень непохожими ценами) там есть...

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