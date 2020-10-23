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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5469547054715472

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:20

zРадио так че она, продалась уже?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:43

  airmax78 написав:zРадио так че она, продалась уже?!


Рука-лицо. Да, Максим, ведь из двух подобных первым всегда продается то, что стоит на 110 тыс долларов дороже :mrgreen:

Можешь сколько угодно прикидываться шлангом, читатели, которые хотят разобраться, разберутся! И диагнозами "потеря адекватности" я тоже разбрасываться не стану - оставлю это тому, кто считает правильным их выставлять...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:48

Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 16:53

Почему-то получается, что многие улицы, застроенные при Российской Империи или Советском Союзе, оказываются в архитектурном и социальном смысле более адекватными, даже отставая на 150-30 лет, чем колхоз, который лепят сейчас.:)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:20

  барабашов написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Дешевей: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bulvar ... JjvYX.html
Реальная площадь 117 кв.м

Не понял - при покупке той квартиры в 117м.кв. однуха слева идёт в подарок и общая площадь становится 170 ?
И почём там вход был за ту трёху ?

Разъяснит хоть кто то, почему в объявлении пишут 170 метров и на рисунках плана идёт однуха,которой нет на реальных снимках объекта?
И почем там котлован был?


Потому что это благовест. И все их обьявы в таком стиле. Насыпать мусора везде, авось кто то клюнет. Знакомый искал тетрис-2 и нашёл обьяву за 275 куе- 108 метров. Его клятвенно уверяли что квартира реальная и она есть. Но потом через 3 дня перезвонили и говорят, да есть, только в базе ошибка :mrgreen:, метраж не 108 метров а 71. Желаете посмотреть? :mrgreen:
Вот такой он ,, индекс благовеста,,
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:26

  Hotab написав:Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.


Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу. :oops:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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  #<1 ... 5469547054715472
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