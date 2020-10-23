Додано: Суб 24 жов, 2020 17:56

Жека79 написав: Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное

Вообще не зажал. Я ж понятия не имел , ни что там, ни с какой цены начинается норм. С виду на первом этаже пиццерии-суши, спортзал.Ну и близость метро подкупило. Ну и дом 11 года, типа ж не бабушатник. А приехал в 23 часа ,и мне надо было уже где-то спать. А ещё этот лендлорд муфлон , тянул время как мог.Хоть я и предупредил заранее о времени встречи на объекте, он только после моего приезда к дому выехал ко мне.Сцуко,акуевшие эти лендлордокиевляне.