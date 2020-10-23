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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 18:16
flyman написав: Hotab написав:
Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.
Цікаво, а має бути аеродром?
Для чого?
П.С.
Потрахушки не состоялись?
Хотаб, в следующий приезд только к Флаю!
А то он уже ревнует
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:21
Hotab написав:
Сцуко,акуевшие эти лендлордокиевляне.
Ой, не щекотали бы вы их самолюбие ) А то сейчас начнется... как очередного наивного провинциала суровая столичная реальность обломала, законы Трибеки и все такое
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:40
Жека79 написав: Hotab написав:
Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.
Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу.
Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Востаннє редагувалось remark
в Суб 24 жов, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:45
remark написав: Жека79 написав: Hotab написав:
Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному.
Ни за что,даже студентке не куплю.
Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу.
Кстати дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Дааа, на заводе жить - не сахар, даже если там есть столовка-буфет и турники с матами в спортуголке
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:04
zРадио написав: airmax78 написав:zРадио
так че она, продалась уже?!
Рука-лицо. Да, Максим, ведь из двух подобных первым всегда продается то, что стоит на 110 тыс долларов дороже
Можешь сколько угодно прикидываться шлангом, читатели, которые хотят разобраться, разберутся! И диагнозами "потеря адекватности" я тоже разбрасываться не стану - оставлю это тому, кто считает правильным их выставлять...
Ничего не понял, ну да и ладно. Нас, риелтеров, так глубоко копать не обучают.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 19:07
remark написав:
Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Хороший пример - если лоу-кост жилье можно сделать из здания завода, то из офисного здания получится как минимум не хуже. Так что офисным лордам, по принципу "если мы не можем победить проституцию, то должны ее возглавить", нужно не нюни на форумах распускать, а действовать
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