Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному. Ни за что,даже студентке не куплю.
Цікаво, а має бути аеродром? Для чого?
П.С. Потрахушки не состоялись?
Хотаб, в следующий приезд только к Флаю! А то он уже ревнует
Hotab написав:Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному. Ни за что,даже студентке не куплю.
Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу.
Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Востаннє редагувалось remark в Суб 24 жов, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Hotab написав:Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному. Ни за что,даже студентке не куплю.
Не Смарт хоум, а Смарт хауз. Но сути это не меняет, это лютый пздц. Неужто зажали чуть добавить и снять что то приличное? Это лютейшая общага со сдающимися комнатами посуточно и почасово для слива спермотоксикоза, где арендуют посуточно Очень стремные дамы с низкой социальной ответственностью. Конурки по 16-22м2, с картонными стенами где слышно все на весь коридор. Вобщем , фу-фу-фу.
Кстати дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Дааа, на заводе жить - не сахар, даже если там есть столовка-буфет и турники с матами в спортуголке
airmax78 написав:zРадио так че она, продалась уже?!
Рука-лицо. Да, Максим, ведь из двух подобных первым всегда продается то, что стоит на 110 тыс долларов дороже
Можешь сколько угодно прикидываться шлангом, читатели, которые хотят разобраться, разберутся! И диагнозами "потеря адекватности" я тоже разбрасываться не стану - оставлю это тому, кто считает правильным их выставлять...
Ничего не понял, ну да и ладно. Нас, риелтеров, так глубоко копать не обучают.
remark написав:Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Хороший пример - если лоу-кост жилье можно сделать из здания завода, то из офисного здания получится как минимум не хуже. Так что офисным лордам, по принципу "если мы не можем победить проституцию, то должны ее возглавить", нужно не нюни на форумах распускать, а действовать
remark написав:Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Хороший пример - если лоу-кост жилье можно сделать из здания завода, то из офисного здания получится как минимум не хуже. Так что офисным лордам, по принципу "если мы не можем победить проституцию, то должны ее возглавить", нужно не нюни на форумах распускать, а действовать
Вот цитата форума из домик юа: boyscout_1985 писал(а): Ультрадешевый - не то слово))) Еще дешевле... Когда шло строительство, то рабочие выносили только обьемный мусор, остальная ветошь и все мелкое дерьмо надежно упаковано под подоконниками, между стенами и различными дырами. Поэтому там такая слышимость. На этой ветке представлено не мало фотографий с мусором, который торчит отовсюду. Если, конечно, не удалили. Так что цена-качество - это не здесь. http://forum.domik.ua/zhk-smart-house-u ... 8-700.html
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав:Кстати, дом Смарт Хауз реконструирован из бывшего цеха завода "Реле и автоматики".
Хороший пример - если лоу-кост жилье можно сделать из здания завода, то из офисного здания получится как минимум не хуже. Так что офисным лордам, по принципу "если мы не можем победить проституцию, то должны ее возглавить", нужно не нюни на форумах распускать, а действовать
Был завод "Большевик", а будет ночной реабилитационный центр "Большевичка"
airmax78 написав:zРадио так че она, продалась уже?!
Рука-лицо. Да, Максим, ведь из двух подобных первым всегда продается то, что стоит на 110 тыс долларов дороже
Можешь сколько угодно прикидываться шлангом, читатели, которые хотят разобраться, разберутся! И диагнозами "потеря адекватности" я тоже разбрасываться не стану - оставлю это тому, кто считает правильным их выставлять...
Ничего не понял, ну да и ладно. Нас, риелтеров, так глубоко копать не обучают.
ты ж банкиром только пару дней назад был, выгнали?.. или по выходным подрабатываешь?