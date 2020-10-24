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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:31
remark написав:
Когда шло строительство, то рабочие выносили только обьемный мусор, остальная ветошь и все мелкое дерьмо надежно упаковано под подоконниками, между стенами и различными дырами. Поэтому там такая слышимость.
скоро мыши заведутся, будет веселей
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