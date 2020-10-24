скоро мыши заведутся, будет веселей
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:31
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:20
Зрадио себя застраховал. Падение прогнозирует через год - не раньше. При том что кризис сейчас. Вернее уже 7 месяцев полным ходом. Но падение - через год (или даже полтора?). Но причина - то, что происходит сейчас. КРЖН - как динозавр зауропод.
P.S. И просто приговор советской вторичке. Хотя тут об этом кричат непрерывно с 2012го года минимум.
Додано: Суб 24 жов, 2020 22:22
Досмотрел до первой лжи рыла о снижении количества сделок "всего на 11%, и выключил. 50600 во 2-м кв. 2020-го, 69130 - во 2-м кв. 2019-го. Немножко не 11% и даже не 22%...
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