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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5471547254735474

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:31

  remark написав: Когда шло строительство, то рабочие выносили только обьемный мусор, остальная ветошь и все мелкое дерьмо надежно упаковано под подоконниками, между стенами и различными дырами. Поэтому там такая слышимость.
скоро мыши заведутся, будет веселей
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2TZnuDUsE_M
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:20

  foxluck написав:Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2TZnuDUsE_M

Зрадио себя застраховал. Падение прогнозирует через год - не раньше. При том что кризис сейчас. Вернее уже 7 месяцев полным ходом. Но падение - через год (или даже полтора?). Но причина - то, что происходит сейчас. КРЖН - как динозавр зауропод.
P.S. И просто приговор советской вторичке. Хотя тут об этом кричат непрерывно с 2012го года минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:22

  foxluck написав:Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2TZnuDUsE_M


Досмотрел до первой лжи рыла о снижении количества сделок "всего на 11%, и выключил. 50600 во 2-м кв. 2020-го, 69130 - во 2-м кв. 2019-го. Немножко не 11% и даже не 22%...
zРадио
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