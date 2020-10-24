Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав: Когда шло строительство, то рабочие выносили только обьемный мусор, остальная ветошь и все мелкое дерьмо надежно упаковано под подоконниками, между стенами и различными дырами. Поэтому там такая слышимость.
Зрадио себя застраховал. Падение прогнозирует через год - не раньше. При том что кризис сейчас. Вернее уже 7 месяцев полным ходом. Но падение - через год (или даже полтора?). Но причина - то, что происходит сейчас. КРЖН - как динозавр зауропод. P.S. И просто приговор советской вторичке. Хотя тут об этом кричат непрерывно с 2012го года минимум.
Зрадио себя застраховал. Падение прогнозирует через год - не раньше. При том что кризис сейчас. Вернее уже 7 месяцев полным ходом. Но падение - через год (или даже полтора?). Но причина - то, что происходит сейчас. КРЖН - как динозавр зауропод. P.S. И просто приговор советской вторичке. Хотя тут об этом кричат непрерывно с 2012го года минимум.
Ты бы факт-чекингом лучше занялся вместо предвосхищения результатов чужих прогнозов )
Зрадио себя застраховал. Падение прогнозирует через год - не раньше. При том что кризис сейчас. Вернее уже 7 месяцев полным ходом. Но падение - через год (или даже полтора?). Но причина - то, что происходит сейчас. КРЖН - как динозавр зауропод. P.S. И просто приговор советской вторичке. Хотя тут об этом кричат непрерывно с 2012го года минимум.
Ты бы факт-чекингом лучше занялся вместо предвосхищения результатов чужих прогнозов )
PS: за манипуляцию с ЯГ не извинишься?
Какая манипулиция? Ты чего? Мне делать больше нефиг - объявления на ОЛХ плодить. Ты в курсе, что они теперь платные?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 24 жов, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Посмотрел я ,что такое "кавалирка" 20 метров. Я ж правильно понял, что на Машиностроительной 41 , ЖК Смарт-Хоум" это оно?) И пожил сутки. Это ужасно тесно!!! Даже вдвоем,даже одному. Ни за что,даже студентке не куплю.
Цікаво, а має бути аеродром? Для чого?
П.С. Потрахушки не состоялись?
Хотаб, в следующий приезд только к Флаю! А то он уже ревнует
Нет-нет.. у нас ещё курсантом был чувак,который не мылся, не стирался,не менял подворотничок. Он получил поганялу Муха-2.С техпор у меня ассоциация не очень.