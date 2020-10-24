Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Улыбнуло, когда парень на голубом глазу стал втирать про то, что падение ВВП не может влиять на цены киевской недвижимости. Как пример, клоун кивает на то что дескать цены на смартфоны, телевизоры и хлеб не упали же. Похоже, чел начинал свою карьеру в сетевом маркетинге.
airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.
Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?
airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.
Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?
Ты слишком серьезный эксперд, Зрадио. А рынок - он в руках вот таких вот как этот товарисч.
Улыбнуло, когда парень на голубом глазу стал втирать про то, что падение ВВП не может влиять на цены киевской недвижимости. Как пример, клоун кивает на то что дескать цены на смартфоны, телевизоры и хлеб не упали же. Похоже, чел начинал свою карьеру в сетевом маркетинге.
Уж лучше бы он, и правда, продавал гербалайф... Мне кажется, что рынок уже очень скоро отвернется от таких тупых и вульгарных мозгоправов - покупатели просто будут просить сменить клиент-менеджера, и в нормальные конторы таким рылам путь будет заказан.
* Мне кажется - это в данном случае оценочное суждение. Точнее будет сказать, что мне хотелось бы этого. Автомобили, даже б/у-шные, все больше людей предпочитает покупать в салонах, сотрудники которых способны вести грамотную и уважительную коммуникацию. Они не хотят, чтобы их "раскатывали" барыги с Чапаевки. Рынок недвижимости тоже заслуживает подобной трансформации
airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.
Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?
Ты слишком серьезный эксперд, Зрадио. А рынок - он в руках вот таких вот как этот товарисч.
Макс, ну серьезно. Я не говорю, что недвига вот прямо сейчас рухнет. Но эксперт с видео - это просто нечто. Дядя жонглирует фактами, клише и домыслами, создавая гремучую лапшесмесь. Прикиньте, вторичка все, потому что он хрущ продавал целый месяц. А потом штемп вдруг выдает инфу, что квартиры сдаются в аренду за 2-3 недели экспозиции. По его же собственной логике выходит, если хрущи не разметают быстрее чем арендуют новострой, то хрущерынок практически умер)))