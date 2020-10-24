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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5473547454755476>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Он же говорит прямым текстом: вторичка нах никому не нужна. А первичку минюст пока регистрировать не научился.


А обзорщик говорит, что научился (четко прозвучало - минюстовские данные). А если не научился, то откуда данные по количеству сделок - не уж то от застройщиков? :mrgreen:

Эх, Максим, начинал бы ты уже сортировать информационный мусор, которым кормишь себя, а заодно и нас :oops:

Бльоооо... Ну ты слушал вообще о чем он там говорил?
Ситуацию спас первичный рынок, потому что с новостройками было легче оформлять: люди приезжали в отделы продаж и там оформляли без сбора всех документов...

А откуда инфа по первичке - хз. Но допускаю, что с рылами, которые участвуют в процессе продаж новостроев, Застройщики может и делятся своими данными.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:40

  airmax78 написав:Бльоооо... Ну ты слушал вообще о чем он там говорил?
Ситуацию спас первичный рынок, потому что с новостройками было легче оформлять: люди приезжали в отделы продаж и там оформляли без сбора всех документов...

А откуда инфа по первичке - хз. Но допускаю, что с рылами, которые участвуют в процессе продаж новостроев, Застройщики может и делятся своими данными.


Это ты, видимо, плохо слушал - "в целом количество сделок на рынке упало на 11%". Говорить в целом о рынке, подразумевая под этим только вторичку - ни разу не манипуляция.

Вот тебе таймкод:
https://youtu.be/2TZnuDUsE_M?t=91

Ну и автор, конечно же, решил захватить 1-й квартал, как будто какие-то признаки кризиса там успели быть отмеченными вплоть до середины марта :mrgreen: Ну просто сама объективность!

PS: да, и позволь повторить вопрос - откуда защищаемый тобой автор почерпнул статистику по сделкам на первичке, чтобы утверждать, что там все тип-топ
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:44

zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:45

  foxluck написав:Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2TZnuDUsE_M

Улыбнуло, когда парень на голубом глазу стал втирать про то, что падение ВВП не может влиять на цены киевской недвижимости. Как пример, клоун кивает на то что дескать цены на смартфоны, телевизоры и хлеб не упали же.
Похоже, чел начинал свою карьеру в сетевом маркетинге.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:48

  airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.


Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.


Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?

Ты слишком серьезный эксперд, Зрадио. А рынок - он в руках вот таких вот как этот товарисч.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:57

  antey1969 написав:
  foxluck написав:Что происходит на рынке недвижимости Киева. IV квартал 2020 года.
https://www.youtube.com/watch?v=2TZnuDUsE_M

Улыбнуло, когда парень на голубом глазу стал втирать про то, что падение ВВП не может влиять на цены киевской недвижимости. Как пример, клоун кивает на то что дескать цены на смартфоны, телевизоры и хлеб не упали же.
Похоже, чел начинал свою карьеру в сетевом маркетинге.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Уж лучше бы он, и правда, продавал гербалайф... Мне кажется, что рынок уже очень скоро отвернется от таких тупых и вульгарных мозгоправов - покупатели просто будут просить сменить клиент-менеджера, и в нормальные конторы таким рылам путь будет заказан.

* Мне кажется - это в данном случае оценочное суждение. Точнее будет сказать, что мне хотелось бы этого. Автомобили, даже б/у-шные, все больше людей предпочитает покупать в салонах, сотрудники которых способны вести грамотную и уважительную коммуникацию. Они не хотят, чтобы их "раскатывали" барыги с Чапаевки. Рынок недвижимости тоже заслуживает подобной трансформации
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если послушать этого перца без предубеждения, то есть у него там и пару интересных моментов, которые я бы принял во внимание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:59

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:zРадио С 18:22 посмотри - получишь оргазм. Про тебя рассказывает.


Извини, я снова выдержал только полминуты. Ты всерьез пытаешься меня уколоть этим кусочком его балабольства? Ты же себя позоришь, не меня! Автор ведет дискуссию уровня доминошников у подъезда, и ты это приводишь в качестве довода, really?

Ты слишком серьезный эксперд, Зрадио. А рынок - он в руках вот таких вот как этот товарисч.

Макс, ну серьезно. Я не говорю, что недвига вот прямо сейчас рухнет. Но эксперт с видео - это просто нечто. Дядя жонглирует фактами, клише и домыслами, создавая гремучую лапшесмесь.
Прикиньте, вторичка все, потому что он хрущ продавал целый месяц. А потом штемп вдруг выдает инфу, что квартиры сдаются в аренду за 2-3 недели экспозиции.
По его же собственной логике выходит, если хрущи не разметают быстрее чем арендуют новострой, то хрущерынок практически умер)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:01

  airmax78 написав:Если послушать этого перца без предубеждения, то есть у него там и пару интересных моментов, которые я бы принял во внимание.

Однозначно
antey1969
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