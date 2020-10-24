Додано: Суб 24 жов, 2020 23:34

airmax78 написав: zРадио Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса. Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.

Ухахаха, держи себя в руках, Максим - тебя все время несет в промотирование дорожая даже тогда, когда это совсем неуместно.Качество продажников влияет на доли рынка. У компаний, где оно выше - доли растут, где ниже - доли падают. Но сам рынок качество продажников не способно увеличить, тем более, что у недвижимости нет прямых субститутов. Ты же не будешь (очень надеюсь) всерьез утверждать, что продажники КАНа способны перераспределить кошелек клиента таким образом, чтобы денег на недвижимость в нем стало больше, а на обучение детей, семейный отдых, автомобиль и айфоны - меньше? Это в принципе глупость, но даже если попытаться ее развить, то все marketing&sales экспертиза потребительских брендов на много голов выше таковой у застройщиков, и спорить с этим - мега-глупо