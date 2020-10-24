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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:01
zРадио написав:
antey1969 написав:
Улыбнуло, когда парень на голубом глазу стал втирать про то, что падение ВВП не может влиять на цены киевской недвижимости. Как пример, клоун кивает на то что дескать цены на смартфоны, телевизоры и хлеб не упали же.
Похоже, чел начинал свою карьеру в сетевом маркетинге.
Уж лучше бы он, и правда, продавал гербалайф... Мне кажется, что рынок уже очень скоро отвернется от таких тупых и вульгарных мозгоправов - покупатели просто будут просить сменить клиент-менеджера, и в нормальные конторы таким рылам путь будет заказан.
* Мне кажется - это в данном случае оценочное суждение. Точнее будет сказать, что мне хотелось бы этого. Автомобили, даже б/у-шные, все больше людей предпочитает покупать в салонах, сотрудники которых способны вести грамотную и уважительную коммуникацию. Они не хотят, чтобы их "раскатывали" барыги с Чапаевки. Рынок недвижимости тоже заслуживает подобной трансформации
100%. Рынок недвиги заслуживает того, чтобы на нем остался только ОП КАНа. Там работают очень уважительные профессионалы. Експерд рынка Дмитрий тоже с этим соглашается и об этом говорит.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:09
airmax78 написав:
100%. Рынок недвиги заслуживает того, чтобы на нем остался только ОП КАНа. Там работают очень уважительные профессионалы. Експерд рынка Дмитрий тоже с этим соглашается и об этом говорит.
Я говорил о вторичном рынке - на первичном качество обслуживания клиентов на порядок выше. Не могу прям выделить КАН - и КГСовский центральный отдел хорош. Но если тебе нужна медалька "Лучшая команда продаж", или типа того - то ок, пусть будет КАН )
PS: о предубеждениях к эксперду Дмитрию - как говорится, маленькая ложь порождает большое недоверие, а у него и маленьких, и немаленьких натяжек - выше крыши
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:17
zРадио Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:23
airmax78 написав:zРадио
Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
И чем они так замечательны?
Могут эскимосу зимой снег продать?
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shapo
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:25
shapo написав: airmax78 написав:zРадио
Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
И чем они так замечательны?
Могут эскимосу зимой снег продать?
Могут эскимоса заставить снег купить по цене в 2 раза выше, чем в соседней иглу.
Я торговался с ними 2 раза, всерьез намереваясь у них купить квартиру. В первый раз, слава Богу - мне их уломать даже на 10% скидку не удалось (по Парковому городу). Второй раз - к сожалению мне их уломать даже на 10% скидку не удалось (по Тетрису 1).
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:30
airmax78 написав:
Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
У меня с ОП КАН вполне нормально получилось обсуждать скидки. Если не просить сильно много, то в небольших пределах можно найти взаимовыгодные условия. Но тут может еще и человеческий фактор, у меня намного лучше получилось договариваться с руководителем ОП, а не с рядовым менеджером. Может потому что руководитель имела больше возможностей в маневре и готова принимать ответственность.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:34
airmax78 написав:zРадио
Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
Ухахаха, держи себя в руках, Максим - тебя все время несет в промотирование дорожая даже тогда, когда это совсем неуместно.
Качество продажников влияет на доли рынка. У компаний, где оно выше - доли растут, где ниже - доли падают. Но сам рынок качество продажников не способно увеличить, тем более, что у недвижимости нет прямых субститутов. Ты же не будешь (очень надеюсь) всерьез утверждать, что продажники КАНа способны перераспределить кошелек клиента таким образом, чтобы денег на недвижимость в нем стало больше, а на обучение детей, семейный отдых, автомобиль и айфоны - меньше? Это в принципе глупость, но даже если попытаться ее развить, то все marketing&sales экспертиза потребительских брендов на много голов выше таковой у застройщиков, и спорить с этим - мега-глупо
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:35
airmax78 написав:
Второй раз - к сожалению мне их уломать даже на 10% скидку не удалось (по Тетрису 1).
10% по Тетрису много. Я в свое время месяц торговался, наторговал около 9% + беспроцентную (и без повышения цены) рассрочку на небольшую часть суммы.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:38
airmax78 написав: shapo написав:
И чем они так замечательны?
Могут эскимосу зимой снег продать?
Могут эскимоса заставить снег купить по цене в 2 раза выше, чем в соседней иглу.
Я торговался с ними 2 раза, всерьез намереваясь у них купить квартиру. В первый раз, слава Богу - мне их уломать даже на 10% скидку не удалось (по Парковому городу). Второй раз - к сожалению мне их уломать даже на 10% скидку не удалось (по Тетрису 1).
Так, может, ларчик открывается просто и дело не нлп-ных способностях самого захудалого сотрудника ОП, а в установке заказчика уверенного в монопольном положении?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 24 жов, 2020 23:51
zРадио написав: airmax78 написав:zРадио
Просто тот, кто хоть раз общался с ОП КАНа и пытался с ними торговаться - тот понимает, что Дмитрий - это ребенок, у которого легко отнять конфету. Если рынком будут рулить такие - то покупателям придется затянуть пояса.
Ухахаха, держи себя в руках, Максим - тебя все время несет в промотирование дорожая даже тогда, когда это совсем неуместно.
Качество продажников влияет на доли рынка. У компаний, где оно выше - доли растут, где ниже - доли падают. Но сам рынок качество продажников не способно увеличить, тем более, что у недвижимости нет прямых субститутов. Ты же не будешь (очень надеюсь) всерьез утверждать, что продажники КАНа способны перераспределить кошелек клиента таким образом, чтобы денег на недвижимость в нем стало больше, а на обучение детей, семейный отдых, автомобиль и айфоны - меньше? Это в принципе глупость, но даже если попытаться ее развить, то все marketing&sales экспертиза потребительских брендов на много голов выше таковой у застройщиков, и спорить с этим - мега-глупо
Ага, я прямо вижу кругом массу примеров, когда вместо покупки квартиры народ отправляет детей учиться в Стэнфорд и едет отдыхать на Бали.
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