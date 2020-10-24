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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5474547554765477

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:01

  airmax78 написав:Ага, я прямо вижу кругом массу примеров, когда вместо покупки квартиры народ отправляет детей учиться в Стэнфорд и едет отдыхать на Бали.


Не выкручийся! Это как раз ты пытался задвинуть, что покупаны, приходящие в ОП КАНа, тратят на бетон больше, чем собирались, сокращая другие свои расходы.

Так вот даже не мечтай. Все с точностью до наоборот. Обновлять айфон каждый год в течение 10 лет - гораздо менее рациональная идея, чем расширить тесную жилплощадь за те же деньги. И тем не менее, огромное число людей поступают именно так, поскольку маркетологи потребительских брендов гораздо лучше маркетологов застройщиков работают с клиентскими инсайтами и создают эмоциональную потребность, противоречащую порой даже здравому смыслу.

А то ты сам не видел кайенов, паркующихся каждую ночь рядом с убогими хрущевками :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ага, я прямо вижу кругом массу примеров, когда вместо покупки квартиры народ отправляет детей учиться в Стэнфорд и едет отдыхать на Бали.


Не выкручийся! Это как раз ты пытался задвинуть, что покупаны, приходящие в ОП КАНа, тратят на бетон больше, чем собирались, сокращая другие свои расходы.

Так вот даже не мечтай. Все с точностью до наоборот. Обновлять айфон каждый год в течение 10 лет - гораздо менее рациональная идея, чем расширить тесную жилплощадь за те же деньги. И тем не менее, огромное число людей поступают именно так, поскольку маркетологи потребительских брендов гораздо лучше маркетологов застройщиков работают с клиентскими инсайтами и создают эмоциональную потребность, противоречащую порой даже здравому смыслу

Извините что встреваю в ваши маркетинговые изыски, но айфоны и даже авто все-таки по стоимости меньше квартиры и требуется меньше надрыва чтобы их приобрести.
PS Как мне кажется впарить можно все что угодно по любой цене но определенному психотипу покупателя. Как-то приходилось делить площадь с супер-продавцом недвиги(как говорили его коллеги) и особенного разнообразия аргументов и психологических приемов не заметил. На одних работало, на других нет
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:18

  shapo написав:айфоны и даже авто все-таки по стоимости меньше квартиры и требуется меньше надрыва чтобы их приобрести.


И в том числе поэтому их покупают чаще, чем недвижимость - далеко не все люди склонны к накоплению. Сам знаю человека, который имеет где-то навскидку 6-7 месячных доходов среднего киевлянина. Ему 38, высокий доход точно не меньше 10 лет. Но на недвижимость не накопил. Не задерживаются деньги

  shapo написав:PS Как мне кажется впарить можно все что угодно по любой цене но определенному психотипу покупателя. Как-то приходилось делить площадь с супер-продавцом недвиги(как говорили его коллеги) и особенного разнообразия аргументов и психологических приемов не заметил. На одних работало, на других нет


А вот с этим на 100% согласен! Обязательный ключ к продаже, помимо таланта продажника - еще и податливость покупателя, без нее - никуда
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 00:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зрадио, смотри, человек дал тебе свою точку зрения. Да, она сильно не совпадает с твоей и у тебя бомбануло. Но ни ты ни я не в рынке, чтобы авторитетно заявить: все что он говорит - это ложь, 3.14ж и провокация. По крайней мере эта точка зрения совпадает с тем, что я вижу по ценникам в объявлениях и в ОП. По коммерции же он не расказывал, что на самом деле все заипись и сейчас только разгонимся и полетим. Т.е. по коммерции - нормально все рассказал, а по жилой - высосал из пальца. Нет же. И по поводу дешевея, который непременно случится из-за того что у людей денег меньше стало. Да, он неудачные примеры привел. Но до этого он сказал, что застройщики сокращают предложение. Т.е. оно не дешеветь будет, а просто за эти же деньги (если не за большие) будут меньше строить (ты же понимаешь, что если меньше строят - то себестоимость растет).
airmax78
 
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  #<1 ... 5474547554765477
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