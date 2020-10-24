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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:01
airmax78 написав:
Ага, я прямо вижу кругом массу примеров, когда вместо покупки квартиры народ отправляет детей учиться в Стэнфорд и едет отдыхать на Бали.
Не выкручийся! Это как раз ты пытался задвинуть, что покупаны, приходящие в ОП КАНа, тратят на бетон больше, чем собирались, сокращая другие свои расходы.
Так вот даже не мечтай. Все с точностью до наоборот. Обновлять айфон каждый год в течение 10 лет - гораздо менее рациональная идея, чем расширить тесную жилплощадь за те же деньги. И тем не менее, огромное число людей поступают именно так, поскольку маркетологи потребительских брендов гораздо лучше маркетологов застройщиков работают с клиентскими инсайтами и создают эмоциональную потребность, противоречащую порой даже здравому смыслу.
А то ты сам не видел кайенов, паркующихся каждую ночь рядом с убогими хрущевками
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zРадио
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:09
zРадио написав: airmax78 написав:
Ага, я прямо вижу кругом массу примеров, когда вместо покупки квартиры народ отправляет детей учиться в Стэнфорд и едет отдыхать на Бали.
Не выкручийся! Это как раз ты пытался задвинуть, что покупаны, приходящие в ОП КАНа, тратят на бетон больше, чем собирались, сокращая другие свои расходы.
Так вот даже не мечтай. Все с точностью до наоборот. Обновлять айфон каждый год в течение 10 лет - гораздо менее рациональная идея, чем расширить тесную жилплощадь за те же деньги. И тем не менее, огромное число людей поступают именно так, поскольку маркетологи потребительских брендов гораздо лучше маркетологов застройщиков работают с клиентскими инсайтами и создают эмоциональную потребность, противоречащую порой даже здравому смыслу
Извините что встреваю в ваши маркетинговые изыски, но айфоны и даже авто все-таки по стоимости меньше квартиры и требуется меньше надрыва чтобы их приобрести.
PS Как мне кажется впарить можно все что угодно по любой цене но определенному психотипу покупателя. Как-то приходилось делить площадь с супер-продавцом недвиги(как говорили его коллеги) и особенного разнообразия аргументов и психологических приемов не заметил. На одних работало, на других нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:18
shapo написав:
айфоны и даже авто все-таки по стоимости меньше квартиры и требуется меньше надрыва чтобы их приобрести.
И в том числе поэтому их покупают чаще, чем недвижимость - далеко не все люди склонны к накоплению. Сам знаю человека, который имеет где-то навскидку 6-7 месячных доходов среднего киевлянина. Ему 38, высокий доход точно не меньше 10 лет. Но на недвижимость не накопил. Не задерживаются деньги
shapo написав:
PS Как мне кажется впарить можно все что угодно по любой цене но определенному психотипу покупателя. Как-то приходилось делить площадь с супер-продавцом недвиги(как говорили его коллеги) и особенного разнообразия аргументов и психологических приемов не заметил. На одних работало, на других нет
А вот с этим на 100% согласен! Обязательный ключ к продаже, помимо таланта продажника - еще и податливость покупателя, без нее - никуда
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zРадио
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Додано: Нед 25 жов, 2020 00:56
Зрадио, смотри, человек дал тебе свою точку зрения. Да, она сильно не совпадает с твоей и у тебя бомбануло. Но ни ты ни я не в рынке, чтобы авторитетно заявить: все что он говорит - это ложь, 3.14ж и провокация. По крайней мере эта точка зрения совпадает с тем, что я вижу по ценникам в объявлениях и в ОП. По коммерции же он не расказывал, что на самом деле все заипись и сейчас только разгонимся и полетим. Т.е. по коммерции - нормально все рассказал, а по жилой - высосал из пальца. Нет же. И по поводу дешевея, который непременно случится из-за того что у людей денег меньше стало. Да, он неудачные примеры привел. Но до этого он сказал, что застройщики сокращают предложение. Т.е. оно не дешеветь будет, а просто за эти же деньги (если не за большие) будут меньше строить (ты же понимаешь, что если меньше строят - то себестоимость растет).
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airmax78
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