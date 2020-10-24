Додано: Нед 25 жов, 2020 00:56

Зрадио, смотри, человек дал тебе свою точку зрения. Да, она сильно не совпадает с твоей и у тебя бомбануло. Но ни ты ни я не в рынке, чтобы авторитетно заявить: все что он говорит - это ложь, 3.14ж и провокация. По крайней мере эта точка зрения совпадает с тем, что я вижу по ценникам в объявлениях и в ОП. По коммерции же он не расказывал, что на самом деле все заипись и сейчас только разгонимся и полетим. Т.е. по коммерции - нормально все рассказал, а по жилой - высосал из пальца. Нет же. И по поводу дешевея, который непременно случится из-за того что у людей денег меньше стало. Да, он неудачные примеры привел. Но до этого он сказал, что застройщики сокращают предложение. Т.е. оно не дешеветь будет, а просто за эти же деньги (если не за большие) будут меньше строить (ты же понимаешь, что если меньше строят - то себестоимость растет).