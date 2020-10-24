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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5476547754785479>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:01

  Kostia написав:Думаю зрадио купить хочет

Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.

Він не є гравцем КРжН.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 25 жов, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:01

В целом, рассуждения на тему, почему богатые еще богаче а бедные беднее, это про наличие капитала. Свободного кеша. Прохожий делает дилз, потому что у него есть кеш. Молодец.

Только заработок на дельте от инвестиции в котлован до продажи введенного в эксплуатацию - это три фактора
1) риск снижения цен в целом
2) стоимость денег во времени ( альтернативное вложение например в банк типа Ощада с нулевым риском)
3) риск контрагента (оказаться элитой, укрбудом, аркадой)

И эти три риска или фактора и определяют твой результат.

Это как вложение в акции. Можно угадать, и гордо постить прибыля, или не угадать и ловить полтинники лосей.

Но первичен фактор наличия капитала, который не страшно потерять. Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!

И есть еще фактор действительно прибавочной стоимости: умение дешево и сердито сделать ремонт на продажу в новострое с целью на нем заработать.

Тут как раз wsj тиснул статейку о том, что богатые стали в этот кризис богаче, прирост их капиталов является исторически максимальным.

Вывод: жить после первого миллиона становится веселей. И готовность рисковать долей капитала - выше.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лучше быть здоровым и богатым и всегда зарабатывать а не терять. Ура!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:19

  adeges написав:В целом, рассуждения на тему, почему богатые еще богаче а бедные беднее, это про наличие капитала. Свободного кеша. Прохожий делает дилз, потому что у него есть кеш. Молодец.

Только заработок на дельте от инвестиции в котлован до продажи введенного в эксплуатацию - это три фактора
1) риск снижения цен в целом
2) стоимость денег во времени ( альтернативное вложение например в банк типа Ощада с нулевым риском)
3) риск контрагента (оказаться элитой, укрбудом, аркадой)

И эти три риска или фактора и определяют твой результат.

Это как вложение в акции. Можно угадать, и гордо постить прибыля, или не угадать и ловить полтинники лосей.

Но первичен фактор наличия капитала, который не страшно потерять. Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!

И есть еще фактор действительно прибавочной стоимости: умение дешево и сердито сделать ремонт на продажу в новострое с целью на нем заработать.

Тут как раз wsj тиснул статейку о том, что богатые стали в этот кризис богаче, прирост их капиталов является исторически максимальным.

Вывод: жить после первого миллиона становится веселей. И готовность рисковать долей капитала - выше.

Навпаки, більше маєш, менеш ризикуєш.
Так як "біль втрати" сильніший від "радості прибутку".
До того ж крива крива доходності капіталу з ростом капіталу стає пологіша.

З іншого боку, якщо в тебе нуль капіталу, то нуль множений хоть на прибуктовість у 1000% дає нуль.

Так що для власника 1куе, одна стратегія, для 10 кеу інша, 100 куе ще інша, а 1лям баксів, то ще інша тєма.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:30

  adeges написав:Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!

Почему? Если видишь, что оно дешевеет - надо избавляться.
PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 11:33

  airmax78 написав:
  adeges написав:Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!

Почему? Если видишь, что оно дешевеет - надо избавляться.
PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.

А вот бы приврали как Прохожий, что не лося поймали, а 50 куе. Все бы Вас тут хвалили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/eGwST15fbQo
Київ стає некомфортним.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:25

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Да, он говорил. На 1 какую-то там часть котлеты, что-то хорошее, очень дешево. В общем, как все.

А что бы вы купили если б были свободные деньги?

Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Реально или троллинга как обычно?) если правда, то почему этот комплекс и почему однуху, там же планировки однух ппц( Кстати, какие там цены сейчас и кто строит?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:42

Как дела у Вас просадкой недвиги? :)
Колитесь. :)

У меня УкрГаз выплатит 13к грн в конце, в сумме 25-30к грн за 3-4 месяца.
Трговля даст 30к грн за 3-4меяца. из 150к грн оборота

Банду геть!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 3 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:43

  remark написав:https://youtu.be/eGwST15fbQo
Київ стає некомфортним.


100%

Хай розкаже що висотки це зло в Дубаях.

ТТ виходить просто ОКУЕТЬ!!!!

Зи. Написав реальний кейс по Варшавському і мене забанили...


Дивні Ви хлопці і дівчата...
Всім процвітання!
Первый
 
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