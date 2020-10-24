Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.
Він не є гравцем КРжН.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 11:01
Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.
Він не є гравцем КРжН.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 25 жов, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:01
В целом, рассуждения на тему, почему богатые еще богаче а бедные беднее, это про наличие капитала. Свободного кеша. Прохожий делает дилз, потому что у него есть кеш. Молодец.
Только заработок на дельте от инвестиции в котлован до продажи введенного в эксплуатацию - это три фактора
1) риск снижения цен в целом
2) стоимость денег во времени ( альтернативное вложение например в банк типа Ощада с нулевым риском)
3) риск контрагента (оказаться элитой, укрбудом, аркадой)
И эти три риска или фактора и определяют твой результат.
Это как вложение в акции. Можно угадать, и гордо постить прибыля, или не угадать и ловить полтинники лосей.
Но первичен фактор наличия капитала, который не страшно потерять. Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!
И есть еще фактор действительно прибавочной стоимости: умение дешево и сердито сделать ремонт на продажу в новострое с целью на нем заработать.
Тут как раз wsj тиснул статейку о том, что богатые стали в этот кризис богаче, прирост их капиталов является исторически максимальным.
Вывод: жить после первого миллиона становится веселей. И готовность рисковать долей капитала - выше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучше быть здоровым и богатым и всегда зарабатывать а не терять. Ура!
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:19
Навпаки, більше маєш, менеш ризикуєш.
Так як "біль втрати" сильніший від "радості прибутку".
До того ж крива крива доходності капіталу з ростом капіталу стає пологіша.
З іншого боку, якщо в тебе нуль капіталу, то нуль множений хоть на прибуктовість у 1000% дає нуль.
Так що для власника 1куе, одна стратегія, для 10 кеу інша, 100 куе ще інша, а 1лям баксів, то ще інша тєма.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:30
Додано: Нед 25 жов, 2020 11:33
А вот бы приврали как Прохожий, что не лося поймали, а 50 куе. Все бы Вас тут хвалили.
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Київ стає некомфортним.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:25
Реально или троллинга как обычно?) если правда, то почему этот комплекс и почему однуху, там же планировки однух ппц( Кстати, какие там цены сейчас и кто строит?
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:42
Как дела у Вас просадкой недвиги?
Колитесь.
У меня УкрГаз выплатит 13к грн в конце, в сумме 25-30к грн за 3-4 месяца.
Трговля даст 30к грн за 3-4меяца. из 150к грн оборота
Банду геть!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 25 жов, 2020 13:25, всього редагувалось 3 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:43
100%
Хай розкаже що висотки це зло в Дубаях.
ТТ виходить просто ОКУЕТЬ!!!!
Зи. Написав реальний кейс по Варшавському і мене забанили...
Дивні Ви хлопці і дівчата...
Всім процвітання!
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