Додано: Нед 25 жов, 2020 11:01

В целом, рассуждения на тему, почему богатые еще богаче а бедные беднее, это про наличие капитала. Свободного кеша. Прохожий делает дилз, потому что у него есть кеш. Молодец.



Только заработок на дельте от инвестиции в котлован до продажи введенного в эксплуатацию - это три фактора

1) риск снижения цен в целом

2) стоимость денег во времени ( альтернативное вложение например в банк типа Ощада с нулевым риском)

3) риск контрагента (оказаться элитой, укрбудом, аркадой)



И эти три риска или фактора и определяют твой результат.



Это как вложение в акции. Можно угадать, и гордо постить прибыля, или не угадать и ловить полтинники лосей.



Но первичен фактор наличия капитала, который не страшно потерять. Поэтому разговоры о продаже единственного жилья с целью заработать - ф топку!



И есть еще фактор действительно прибавочной стоимости: умение дешево и сердито сделать ремонт на продажу в новострое с целью на нем заработать.



Тут как раз wsj тиснул статейку о том, что богатые стали в этот кризис богаче, прирост их капиталов является исторически максимальным.



Вывод: жить после первого миллиона становится веселей. И готовность рисковать долей капитала - выше.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California