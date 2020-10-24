Чета ржал:-)
Хоча й розумію, що з чужої біди нізя.
Зи. Влаштуйся на роботу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:46
Чета ржал:-)
Хоча й розумію, що з чужої біди нізя.
Зи. Влаштуйся на роботу
Всім процвітання!
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:22
Первый
мастер класс по инвестированию:
это когда от инвестиций выделяются в мозгу инвестора гормоны счастья в особо крупном количестве, натуральным способом
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23
Я бы сказал, что там планировки двух и трех - пипец. А однухи там вполне нормальные. Строит лучший застройщик Украины - не помню как называется. Мисто Квитив он строил. Цену тоже не знаю, потому что однух с видом на парк у них давно нет. Комплекс этот в двух минутах от метро, недалеко от центра и через дорогу парк. Сам по себе симпатичный. Что еще нужно?
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:25
Провокатор, ты опять воздух на ветке пришел портить? По теме хоть 1 пост из 50 у тебя бывает?
PS: Костя, я ничего не покупаю и не продаю. Наблюдаю, как, вероятно, и вы. Для существенного падения цен еще рано, о чем я сказал на валютной сразу в марте с началом глобального кризиса (на этой ветке - с мая, до этого здесь не комментировал). Наиболее удачным окном для входа видится 2022-й с дисконтом 20-40% от докризисного пика, держу руку на пульсе. Квартирный вопрос у меня решен, и недвижимость на дне - один из многих доступных инвестиционных инструментов, поэтому будет как будет. Если появится возможным покупки с перспективой роста 20%+ в течение 2-х лет, я куплю
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 25 жов, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:26
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:34
1% годовых супер вложение.
лучше:
38 Жемчужина была по 2.3млн за 50 метров, центр.
ЕЩЕ
Клубний будинок Concordia
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 25 жов, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:35
Скажу честно - полизать мороженое у первокурсниц за такие копейки не выйдет.
Тем более в бассейне Джека.
ПыСы - Жемчужина 38 точно в Киеве была?
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:39
барабашов
это пассивный доход. За 3-4 месяца 45к-60к грн по цене двух смартов БЕЗ ремонта в броварах или боярке
можно переложиться в любую секунду в JPY или EUR. Куда душа ляжет.
если штаты будут печатать после выборов, то евро вырастит или иена. Баффетт уже все в JPY переложил.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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