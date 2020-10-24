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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5476547754785479

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:46

  proftpd66 написав:Как дела у Вас просадкой недвиги? :)
Колитесь. :)

У меня УкрГаз выплатит 13к грн в конце, в сумме 25-30к грн за 3-4 месяца.
Трговля даст 30к грн за 3-4меяца. из 150к грн оборота

Мне предлагают симпатичные тела оптом дешевле на 1.5к грн от розницы.

Банду геть!

Чета ржал:-)

Хоча й розумію, що з чужої біди нізя.
Зи. Влаштуйся на роботу
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:22

Первый

мастер класс по инвестированию:

это когда от инвестиций выделяются в мозгу инвестора гормоны счастья в особо крупном количестве, натуральным способом :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:23

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:А что бы вы купили если б были свободные деньги?

Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Реально или троллинга как обычно?) если правда, то почему этот комплекс и почему однуху, там же планировки однух ппц( Кстати, какие там цены сейчас и кто строит?

Я бы сказал, что там планировки двух и трех - пипец. А однухи там вполне нормальные. Строит лучший застройщик Украины - не помню как называется. Мисто Квитив он строил. Цену тоже не знаю, потому что однух с видом на парк у них давно нет. Комплекс этот в двух минутах от метро, недалеко от центра и через дорогу парк. Сам по себе симпатичный. Что еще нужно?
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:25

  Frant написав:
  Kostia написав:Думаю зрадио купить хочет

Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.

Він не є гравцем КРжН.


Провокатор, ты опять воздух на ветке пришел портить? По теме хоть 1 пост из 50 у тебя бывает?

PS: Костя, я ничего не покупаю и не продаю. Наблюдаю, как, вероятно, и вы. Для существенного падения цен еще рано, о чем я сказал на валютной сразу в марте с началом глобального кризиса (на этой ветке - с мая, до этого здесь не комментировал). Наиболее удачным окном для входа видится 2022-й с дисконтом 20-40% от докризисного пика, держу руку на пульсе. Квартирный вопрос у меня решен, и недвижимость на дне - один из многих доступных инвестиционных инструментов, поэтому будет как будет. Если появится возможным покупки с перспективой роста 20%+ в течение 2-х лет, я куплю
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 25 жов, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:26

  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27

  Damien написав:
  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:34

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.


1% годовых супер вложение.

лучше:
38 Жемчужина была по 2.3млн за 50 метров, центр.

ЕЩЕ
Клубний будинок Concordia

https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0 ... 1%97%D0%B2
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 25 жов, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:35

  proftpd66 написав:Как дела у Вас просадкой недвиги? :)
Колитесь. :)

У меня УкрГаз выплатит 13к грн в конце, в сумме 25-30к грн за 3-4 месяца.
Трговля даст 30к грн за 3-4меяца. из 150к грн оборота

Банду геть!

Скажу честно - полизать мороженое у первокурсниц за такие копейки не выйдет.
Тем более в бассейне Джека.
ПыСы - Жемчужина 38 точно в Киеве была?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:39

барабашов

это пассивный доход. За 3-4 месяца 45к-60к грн по цене двух смартов БЕЗ ремонта в броварах или боярке

можно переложиться в любую секунду в JPY или EUR. Куда душа ляжет.

если штаты будут печатать после выборов, то евро вырастит или иена. Баффетт уже все в JPY переложил.
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  #<1 ... 5476547754785479
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