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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:25
Frant написав: Kostia написав:
Думаю зрадио купить хочет
Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.
Він не є гравцем КРжН.
Провокатор, ты опять воздух на ветке пришел портить? По теме хоть 1 пост из 50 у тебя бывает?
PS: Костя, я ничего не покупаю и не продаю. Наблюдаю, как, вероятно, и вы. Для существенного падения цен еще рано, о чем я сказал на валютной сразу в марте с началом глобального кризиса (на этой ветке - с мая, до этого здесь не комментировал). Наиболее удачным окном для входа видится 2022-й с дисконтом 20-40% от докризисного пика, держу руку на пульсе. Квартирный вопрос у меня решен, и недвижимость на дне - один из многих доступных инвестиционных инструментов, поэтому будет как будет. Если появится возможным покупки с перспективой роста 20%+ в течение 2-х лет, я куплю
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 25 жов, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:26
airmax78 написав:
Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.
Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
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Damien
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27
Damien написав: airmax78 написав:
Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.
Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:46
Первый написав: remark написав:
https://youtu.be/eGwST15fbQo
Київ стає некомфортним.
100%
Хай розкаже що висотки це зло в Дубаях.
Висотки - тому що земля в місті дорога, що в Дубаї, що в Києві.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:49
airmax78 написав: Damien написав: airmax78 написав:
Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.
Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
Макс, що уже розвод і кавалірка?
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flyman
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Додано: Нед 25 жов, 2020 14:38
airmax78 написав:
PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.
По моим наблюдениям, почему-то лоси по недвиге ловят достаточно грамотные в финансах люди. Это я не про местный бомонд, а наблюдения из жизни.
Финансово грамотные люди покупали в 2007-2008 и 2012-2013 годах с полной уверенностью что скоро! будет дороже. Нужно успеть!
Есть знакомый человек (диплом нархоза) продающий нашару доставшийся участок на Русановских садах с 2006 года. Во сколько раз он мог увеличить этот актив если бы продал за что дают и купил однуху под аренду?
В тоже время, человек с образованием техникума, в период 2015-2018, скупал первые этажи под коммерцию нехилыми объемами. Говорит дешево - покупаю. Дорого - не покупаю, сижу на рыбалке... И никакие тенденции КРЖН его не интересуют.
"Кто умножает познания, умножает скорбь"
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Додано: Нед 25 жов, 2020 14:52
UA написав: airmax78 написав:
PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.
По моим наблюдениям, почему-то лоси по недвиге ловят достаточно грамотные в финансах люди. Это я не про местный бомонд, а наблюдения из жизни.
Финансово грамотные люди покупали в 2007-2008 и 2012-2013 годах с полной уверенностью что скоро! будет дороже. Нужно успеть!
Есть знакомый человек (диплом нархоза) продающий нашару доставшийся участок на Русановских садах с 2006 года. Во сколько раз он мог увеличить этот актив если бы продал за что дают и купил однуху под аренду?
В тоже время, человек с образованием техникума, в период 2015-2018, скупал первые этажи под коммерцию нехилыми объемами. Говорит дешево - покупаю. Дорого - не покупаю, сижу на рыбалке... И никакие тенденции КРЖН его не интересуют.
"Кто умножает познания, умножает скорбь"
2020 смокче чупа-чупс на безриб'ї
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Додано: Нед 25 жов, 2020 15:04
flyman написав:
2020 смокче чупа-чупс на безриб'ї
Возле метро?
Из последнего что знаю, очень известному интернет - магазину под пункт выдачи сдал на очень догосрок.
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