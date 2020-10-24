Додано: Нед 25 жов, 2020 13:25

Frant написав: Kostia написав: Думаю зрадио купить хочет Думаю зрадио купить хочет

Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.



Він не є гравцем КРжН. Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.Він не є гравцем КРжН.

Провокатор, ты опять воздух на ветке пришел портить? По теме хоть 1 пост из 50 у тебя бывает?PS: Костя, я ничего не покупаю и не продаю. Наблюдаю, как, вероятно, и вы. Для существенного падения цен еще рано, о чем я сказал на валютной сразу в марте с началом глобального кризиса (на этой ветке - с мая, до этого здесь не комментировал). Наиболее удачным окном для входа видится 2022-й с дисконтом 20-40% от докризисного пика, держу руку на пульсе. Квартирный вопрос у меня решен, и недвижимость на дне - один из многих доступных инвестиционных инструментов, поэтому будет как будет. Если появится возможным покупки с перспективой роста 20%+ в течение 2-х лет, я куплю