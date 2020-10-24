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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5476547754785479

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:25

  Frant написав:
  Kostia написав:Думаю зрадио купить хочет

Ні, він тут організовує безлад, хаос і депресію. По узгодженню з своїми кураторами.

Він не є гравцем КРжН.


Провокатор, ты опять воздух на ветке пришел портить? По теме хоть 1 пост из 50 у тебя бывает?

PS: Костя, я ничего не покупаю и не продаю. Наблюдаю, как, вероятно, и вы. Для существенного падения цен еще рано, о чем я сказал на валютной сразу в марте с началом глобального кризиса (на этой ветке - с мая, до этого здесь не комментировал). Наиболее удачным окном для входа видится 2022-й с дисконтом 20-40% от докризисного пика, держу руку на пульсе. Квартирный вопрос у меня решен, и недвижимость на дне - один из многих доступных инвестиционных инструментов, поэтому будет как будет. Если появится возможным покупки с перспективой роста 20%+ в течение 2-х лет, я куплю
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 25 жов, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:26

  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:27

  Damien написав:
  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:46

  Первый написав:
  remark написав:https://youtu.be/eGwST15fbQo
Київ стає некомфортним.


100%

Хай розкаже що висотки це зло в Дубаях.

Висотки - тому що земля в місті дорога, що в Дубаї, що в Києві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:49

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.

Макс, що уже розвод і кавалірка?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:38

  airmax78 написав:PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.

По моим наблюдениям, почему-то лоси по недвиге ловят достаточно грамотные в финансах люди. Это я не про местный бомонд, а наблюдения из жизни.
Финансово грамотные люди покупали в 2007-2008 и 2012-2013 годах с полной уверенностью что скоро! будет дороже. Нужно успеть!
Есть знакомый человек (диплом нархоза) продающий нашару доставшийся участок на Русановских садах с 2006 года. Во сколько раз он мог увеличить этот актив если бы продал за что дают и купил однуху под аренду?
В тоже время, человек с образованием техникума, в период 2015-2018, скупал первые этажи под коммерцию нехилыми объемами. Говорит дешево - покупаю. Дорого - не покупаю, сижу на рыбалке... И никакие тенденции КРЖН его не интересуют.
"Кто умножает познания, умножает скорбь"
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:52

  UA написав:
  airmax78 написав:PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.

По моим наблюдениям, почему-то лоси по недвиге ловят достаточно грамотные в финансах люди. Это я не про местный бомонд, а наблюдения из жизни.
Финансово грамотные люди покупали в 2007-2008 и 2012-2013 годах с полной уверенностью что скоро! будет дороже. Нужно успеть!
Есть знакомый человек (диплом нархоза) продающий нашару доставшийся участок на Русановских садах с 2006 года. Во сколько раз он мог увеличить этот актив если бы продал за что дают и купил однуху под аренду?
В тоже время, человек с образованием техникума, в период 2015-2018, скупал первые этажи под коммерцию нехилыми объемами. Говорит дешево - покупаю. Дорого - не покупаю, сижу на рыбалке... И никакие тенденции КРЖН его не интересуют.
"Кто умножает познания, умножает скорбь"

2020 смокче чупа-чупс на безриб'ї
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:04

  flyman написав:2020 смокче чупа-чупс на безриб'ї

Возле метро? :mrgreen:
Из последнего что знаю, очень известному интернет - магазину под пункт выдачи сдал на очень догосрок.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:23

  UA написав:
  flyman написав:2020 смокче чупа-чупс на безриб'ї

Возле метро? :mrgreen:
Из последнего что знаю, очень известному интернет - магазину под пункт выдачи сдал на очень догосрок.


сколько метров для интернет-магазина? сейчас финансирование правительства 5%-7%-9%. Есть опция 3%-5% в гривне без комиссий под любую ком. недвигу
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:43

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Уно Сити Хаос, однушку с видом на парк.

Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.

Понятно, троллит
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