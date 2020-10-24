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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:50
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...
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zРадио
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Додано: Нед 25 жов, 2020 16:53
zРадио написав:
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...
Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...
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BIGor
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Додано: Нед 25 жов, 2020 17:13
BIGor написав:
Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...
КАН и ЮДП пожалуй чемпионы (после УКО) по оформлению разрешений-согласований на строительство уже походу строительства.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:10
zРадио написав:
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
Слушай, ну имей милосердие. У меня ж до твоего появления на ветке никогда такого мудрого наставника не было. Еще пару недель и я исправлюсь.
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airmax78
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
Kostia написав: airmax78 написав: Damien написав:
Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
Понятно, троллит
Ну что опять не так написал?
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