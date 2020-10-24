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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5477547854795480

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:50

Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.

С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику :mrgreen: ).

С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...

zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:53

  zРадио написав:Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.

С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику :mrgreen: ).

С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...


Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:13

  BIGor написав:Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...

КАН и ЮДП пожалуй чемпионы (после УКО) по оформлению разрешений-согласований на строительство уже походу строительства.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:10

  zРадио написав:Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.

С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику :mrgreen: ).

Слушай, ну имей милосердие. У меня ж до твоего появления на ветке никогда такого мудрого наставника не было. Еще пару недель и я исправлюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано

Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.

Понятно, троллит

Ну что опять не так написал?
airmax78
 
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  #<1 ... 5477547854795480
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